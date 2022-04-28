В Бурятии увеличат господдержку на производство картофеля и других овощей

В рамках нового федерального проекта поддержку смогут получить и личные подсобные хозяйства



Правительство РФ расширит меры поддержки производителей картофеля и других овощей. При этом дальневосточные регионы получат более высокий коэффициент при расчёте и распределении финансирования. Это обусловлено их повышенными планами производства картофеля и других овощей.



В апреле правительство РФ приняло постановление о новом федеральном проекте «Развитие овощеводства и картофелеводства», который стартует с 1 января 2023 года.



Субсидии будут предоставляться сельхозпроизводителям:



- на проведение агротехнологических работ по ставке на 1 га площади, занятой картофелем или овощными культурами;

- на затраты по элитному семеноводству по ставке на 1 тонну элитных семян картофеля или овощей;

- на затраты по круглогодичному выращиванию овощей с использованием системы электрического досвечивания, по ставке на 1 тонну произведенной продукции.



- Увеличение объёмов производства овощной продукции у нас в республике – это актуальная тема. И мы этим занимаемся. И задача не только произвести, но и сохранить, поскольку часть продукции, что у нас производится, она вывозится, в другие регионы, потому что нет мощностей по хранению. Есть проекты по строительству овощехранилища, и, безусловно, само производство овощей надо увеличивать, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



В Бурятии в год производится 30,5 тысяч тонн овощей, из них – 11,7 сельскохозяйственными организациями и фермерами, личными хозяйствами – 18,8 тысяч тонн. Картофеля в республике производят 117,3 тысяч тонн, из них 85,2 тысяч тонн – в личных хозяйствах.



- В рамках нового федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства» поддержку смогут получить и личные подсобные хозяйства региона, на возмещение части затрат на производство картофеля и овощей открытого грунта, по ставке на 1 тонну реализованной продукции. ЛПХ при этом должны получить статус самозанятых. При распределении субсидий для Дальневосточного федерального округа будут применяться повышающие коэффициенты, - отмечает зампред правительства Бурятии - министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.



В федеральном проекте предусмотрена поддержка на создание овощехранилищ, их строительство и оснащение. Субсидия покроет 25% от этих затрат. Эта мера позволит реализовать ряд проектов бурятских сельхозпроизводителей и стимулировать рост производства овощей и картофеля.



