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В Бурятии отремонтируют 166 км дорог и 10 мостов

В Бурятии отремонтируют 166 км дорог и 10 мостов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Ситуацию прокомментировали в минтрансе

В Бурятии, несмотря на санкции, темпы строительства дорог не снижаются, заявили в минтрансе республики.

- В Госдуме уже приняли комплекс законодательных инициатив. Они должны способствовать процессу бесперебойного функционирования строительной отрасли в сложных экономических условиях. Все меры, которые предпринимаются на федеральном уровне также будут осуществляться и на региональном. Кроме того, на сегодняшний день большая часть объектов законтрактована, поэтому риски по не освоению нацпроекта самые минимальные, — сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Всего отремонтируют 166 км федеральных, региональных и местных автомобильных дорог. Отремонтируют 10 мостов. На участке региональной дороги в селе Романовка установят освещение и тротуары, а на 362 км дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан устроят площадку с благоустроенным туалетом и установят освещение.

Главным и самым крупным объектом, строительство которого будет вестись в этом году, является третий мост через реку Уда.

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