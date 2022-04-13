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В Бурятии растёт поток туристов в открывшуюся Монголию

В Бурятии растёт поток туристов в открывшуюся Монголию
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Максимум составил более одной тысячи пассажиров в сутки

Бурятские таможенники рассказали, сколько человек пересекло границу спустя две недели после открытия

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта открылась граница между Монголией и Россией. Теперь жители обеих стран могут ездить друг к другу на машинах, что прежде было невозможно. С 3 апреля начали ходить ежедневные рейсовые автобусы.

Спустя ровно две недели после открытия границы Бурятская таможня представила любопытные цифры, которые говорят о значительном интересе туристов.

Так, с 30 марта в пунктах пропуска МАПП «Кяхта» и ДАПП «Монды» бурятские таможенники оформили 9 940 физических лиц, 2 400 легковых автомобилей и 70 пассажирских автобусов.

Основной пассажиропоток приходится на МАПП «Кяхта». В среднем в сутки таможенники оформляют до 700 человек и 200 легковых автомобилей. Максимум составил более одной тысячи пассажиров и 350 транспортных средств.

- Также наблюдается увеличение грузового потока. Если в первом квартале этого года через пункт пропуска в среднем проходило порядка 80 большегрузных машин, то в последние дни - более 100 машин в день, ожидается дальнейшее увеличение потока. В связи с этим таможенники принимают все необходимые меры для сокращения сроков совершения таможенных операций и ускорения пропуска граждан и транспортных средств через границу, - сообщил начальник таможенного поста МАПП «Кяхта» Александр Третьяков.

Не обходится и без нарушений, чаще всего это недекларирование коммерческих партий товаров, несоблюдение запретов и ограничений. «В связи с введением ограничений со стороны России на перемещение валюты и отдельных категорий товаров, с гражданами проводится разъяснительная работа и доводится вся необходимая информация», - сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
Монголия туризм граница

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