Правительство страны дополнительно выделит 80 млрд рублей
Системообразующие предприятия в сфере промышленности и торговли получат дополнительную поддержку, сообщает правительство в своём официальном Telegram-канале.
Планируется, что на программу льготных кредитов для системообразующих торговых и промышленных организаций правительство страны дополнительно выделит 80 млрд рублей. Полученные средства позволят обеспечить бесперебойную работу производств.
Кроме того, компании смогут взять кредит на поддержание текущей деятельности по льготной ставке 11%.
А одно предприятие может получить до 10 млрд рублей на год, группе компаний будет доступен заём до 30 млрд рублей.
В России предприятия промышленности и торговли получат дополнительную поддержку
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