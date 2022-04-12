В России предприятия промышленности и торговли получат дополнительную поддержку

Правительство страны дополнительно выделит 80 млрд рублей



Системообразующие предприятия в сфере промышленности и торговли получат дополнительную поддержку, сообщает правительство в своём официальном Telegram-канале.



Планируется, что на программу льготных кредитов для системообразующих торговых и промышленных организаций правительство страны дополнительно выделит 80 млрд рублей. Полученные средства позволят обеспечить бесперебойную работу производств.



Кроме того, компании смогут взять кредит на поддержание текущей деятельности по льготной ставке 11%.



А одно предприятие может получить до 10 млрд рублей на год, группе компаний будет доступен заём до 30 млрд рублей.



