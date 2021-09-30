Мост через Селенгу в Улан-Удэ планируется шестиполосным

Экономика, Фото: пресс-служба зампреда правительства

В перспективе рассматривается возможность запуска трамваев на Левый берег



В правительстве Бурятии обсудили, каким будет будущий мост через реку Селенга в Улан-Удэ. Обсуждались варианты его расположения. Планируется, что мост будет шестиполосным, сообщили в пресс-службе зампреда правительства по развитию инфраструктуры.



Известно, что мост протянется от улицы Бабушкина до Поселья.



Организация «Индор», которая приступила к разработке технико-экономического обоснования, просчитывала варианты расположения мостового перехода. Было рассмотрено несколько вариантов расположения и один вариант самого мостового перехода.



По словам директора «Индор» Людмилы Сусловой, местоположение ограничено санитарными зонами водозаборов, поэтому выбрали оптимальные места с учётом всех санитарных зон и подходящие по гидрологическим характеристикам. Главным документом, которым они руководствовались, был генеральный план Улан-Удэ. Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников добавил, что сегодня город интенсивно развивается, строятся много социальных объектов, поэтому первоочередная задача – распределить транспортный поток.



- При расчёте всех вариантов компания «Индор» взяла во внимание существующую транспортную схему и генеральный план города, который через два года поменяется, поэтому так дело не пойдёт. Сегодня город интенсивно развивается, и нам нужно учитывать в перспективе. У нас не просто мост, а очередной транспортный переход с двумя мостами. Поэтому, чтобы просчитать все варианты, нам нужно более серьёзное моделирование со всеми перспективными вариантами с применением современных технологий, - сказал Евгений Луковников.



Евгений Луковников поручил минтрансу создать рабочую группу и пригласить туда более серьёзных экспертов.



- До пятницы будет сформирован список экспертов, а с понедельника предлагаю собираться в таком составе на постоянной основе. Нужно, чтобы проектировщики не просто варились в своем соку, здесь важно участие мнение представителей администрации города Улан-Удэ и, конечно, экспертов, - обратился Луковников.



В ходе совещания также рассмотрели возможность и необходимость устройства трамвайного сообщения на Левый берег Улан-Удэ.



- Трамваи – это, прежде всего, экологически чистый транспорт, он, конечно, необходим. Вопрос только лишь в том, насколько нам удастся экономически обосновать и аргументировать строительство трамвайных путей, это очень дорогое удовольствие, - отметил зампред правительства.



Председатель комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Юрий Ткачёв отметил, что сейчас в районе Левого берега проживает около 50 тысяч человек, и эта цифра с каждым годом растёт.



- Если мы построим мост без трамвая, нам можно сразу поставить крест на развитии этой территории. Мы рассматриваем на перспективу. Потомки нам спасибо скажут, если мы сегодня изыщем возможность проложить туда трамвайные линии. Ну, а вместе с трамвайными путями начнёт развиваться инфраструктура, строиться дороги и многоквартирные дома и берегоукрепление, - отметил Юрий Ткачев



- То, что будет построено берегоукрепление, - это однозначно. Этот проект уже прошёл госэкспертизу. Много согласований, технических решений, проектировщики всё отработали. На два этапа у нас уже подтверждено финансирование, приступаем к работам. А вот 3,4,5 этапы входят в зону Левого берега, это очень дорогие работы, но я думаю, что в 2022, 2023 годах финансирование на них появится, договорённости есть, - ответил Евгений Луковоников



- Если нам не удастся обосновать строительство трамвайных путей, предлагаю строить мостовой переход с шестью полосами, две из которых будут предназначены для общественного транспорта, - предложил Юрий Ткачев



В итоге было принято решение строить мостовой переход с двумя резервными полосами для общественного транспорта.



- Строим тогда шесть полос. Когда будет две полосы резервные, в перспективе, позже можно будет там проложить и трамвайные линии, - подытожил Евгений Луковников.



Ещё в феврале 2021 года в правительстве Бурятии подписали распоряжение о разработке технико-экономического обоснования строительства нового моста через реку Селенга. Это необходимо для расчёта экономической целесообразности реализации проекта. В июне 2020-го года глава республики Алексей Цыденов пояснил, что проблема не только в высокой стоимости самого объекта, но и в том, что возможные подходы к мосту за последние годы застроены частным сектором. Заказчиком по разработке технико-экономического обоснования определено государственное казенное учреждение «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия». Разработку технико-экономического обоснования планируется завершить в декабре 2021 года.







