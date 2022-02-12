В Бурятии ищут инвесторов на гору Бычья

Реальных инвесторов на строительство горнолыжного курорта на горе Бычья не могут найти уже больше десяти лет
В Бурятии продолжаются поиски инвесторов для строительства горнолыжного курорта на горе Бычья. На данный момент интерес проявили три потенциальных инвестора.
Информация прозвучала на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон и ТОР в моногородах. Совещание провёл заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
- Ведутся поиски инвесторов для строительства горнолыжного курорта на горе Бычья, свои проекты заявили три инвестора, - говорится в сообщении пресс-службы аппарата полпреда президента в ДФО.
Также на совещании глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался о привлечении резидентов в особую экономическую зону «Байкальская гавань». Сейчас их четыре; проекты связаны со строительством гостиничных комплексов.
Как заметил глава Алексей Цыденов, по объёму турпотока Бурятия занимает третье место среди регионов Дальнего Востока после Приморского и Хабаровского краёв.
- Спрос на отдых на Байкале высокий. Мы расширяем возможности для отдыха, создавая туристические комплексы с высоким качеством сервиса. На территории «Байкальской гавани» созданы благоприятные условия для инвестиционных проектов – инженерная и транспортная инфраструктура, налоговые преференции. Ведётся активная работа по привлечению инвесторов для строительства номерного фонда на территории ОЭЗ, – сказал он.
В октябре 2021 года компания «Грин Флоу Байкал», резидент ОЭЗ «Байкальская гавань», приступила к строительству отеля на 153 номера в Турке. В рамках проекта предполагается создание термального комплекса и лечебного центра. Завершение строительства ожидается в третьем квартале 2023 года.
Ещё один инвестор – «Космос Отель Групп» – начал реализацию проекта на участке «Бухта Безымянная». Ведётся проработка проекта на местах по мастер-планам, застройке, инфраструктуре. Первая очередь предполагает строительство пятизвёздочной гостиницы на 100 номеров, 14 дуплексов и 12 коттеджей. Срок реализации – 2022–2024 годы. До 2027 года планируется реализовать ещё две очереди проекта, включающие строительство спа, конгресс-холла, отдельно стоящих домиков с лаундж-зоной, 10 глэмпингов.
Как сообщал «Байкал-Daily», привлечь инвесторов на гору Бычья власти Бурятии пытаются уже очень давно. Более десяти лет назад сюда уже заявлялся резидент с амбициозным проектом: планировалось строительство 800 частных коттеджей, 54 отелей разных категорий и сразу 29 трасс. Называлась сумма планируемых инвестиций – более миллиарда рублей (по тем, далеко докризисным ценам). Круглогодичный курорт планировался беспрецедентной для Бурятии пропускной способностью – 700 тысяч туристов в год.
Однако планы так и остались на бумаге. Инвестор не приступил к работе, и с ним принудительно расторгли договор.
Также так и не были воплощены в жизнь планы по строительству горнолыжного курорта на горе Мамай и горнолыжной базе на горе Орлиная, что находится в черте Улан-Удэ. В итоге никакой развитой горнолыжной инфраструктуры в республике попросту нет. Любители активного отдыха оставляют свои деньги в соседней Иркутской области, но добираться до того же курорта «Гора Соболиная» в Байкальске неудобно и долго…
- Очень удивительно и печально, что имея все природные условия, имея подходящие склоны, расположенные в городской черте и прекрасные горы на нашем многоснежном восточном побережье Байкала, в нашей республике до сих пор нет современной и развитой горнолыжной инфраструктуры. Чего не скажешь о наших соседях, иркутянах, читинцев и даже степняков-монголов…Там, несмотря на кризисы и международное положение, горнолыжная жизнь бьёт ключом, - с горечью отмечали ранее в федерации «Байкальский экстрим».
В Бурятии ищут инвесторов на гору Бычья
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Реальных инвесторов на строительство горнолыжного курорта на горе Бычья не могут найти уже больше десяти лет
Авиазаводу поставлена амбициозная задача – произвести в 2022 году более чем 100 вертолётов
Субсидии получит 21 район
Подешевели замороженные ягоды и натуральный кофе
В республике началась подготовка к новому сезону ремонта дорог
Мужчины чаще женщин делают выбор в пользу нелюбимой работы
Подорожали абсолютно все типы квартир
Свыше 120 млн рублей за год направлено на выплату регионального маткапитала
Этот авиамаршрут у Забайкалья попросила Бурятия
Солнечный телескоп будет вторым по размеру после американского
У Бурятии появится возможность перевести часть территории на сжиженный природный газ
Между двумя странами приняты двусторонние соглашения
Экономика, 08.02.2022
Спрос на эти поездки с начала года вырос в 12 раз
Экономика, 08.02.2022
Бурятия оказалась в нижней части рейтинга по банковским вкладам
Экономика, 07.02.2022
Запрет был введён в 2020 году