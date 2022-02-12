В Бурятии на развитие домов культуры в малых сёлах направят 20 млн

Экономика, Фото: минкультуры Бурятии

Субсидии получит 21 район



Правительство Бурятии утвердило распределение субсидий на 2022 год бюджетам муниципальных образований на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.



Общий объём средств, направленных на эти цели, составляет 20,2 млн рублей.



Субсидии из федерального и республиканского бюджетов получит 21 район, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В прошлом году капитально отремонтировали 16 домов культуры, четыре детские школы искусств. Были созданы три модельные библиотеки, приобретено современное оборудование для двух кинозалов и один автоклуб.



Открыт ещё один виртуальный концертный зал в Закаменске, а для дома культуры приобретен 40-местный автобус. Обновлены районный и сельский дома культуры, районная библиотека. Также отремонтированы сельские клубы в Кабанском и Тункинском районах и закуплены автобусы.



За 2017-2021 годы построено 15 объектов культуры, в том числе завершается реконструкция Национальной библиотеки Бурятии, построен новый корпус музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева, построен Центр культурного развития в поселке Саган-Нур, проведено строительство сельского дома культуры в селе Романовка Баунтовского района.



Также капитально отремонтировано 56 домов культуры и детских школ искусств. Создано девять модельных библиотек, открыто 14 кинозалов в районах республики. В районы Бурятии направлено пять автоклубов.





