Всего в этот список попали более 30 ведущих российских корпораций
Рынок акций РФ во вторник обновил рекорды падения с марта-апреля 2020 года, сообщает «Интерфакс».
- Под натиском панических распродаж акции «Роснефти» подешевели на 10,3%, Сбербанка на 10,2% «Газпрома» на 8,5%, «Аэрофлота» на 7,2%, «Норникеля» на 5,3%, - уточняет издание.
Всего в этот список попали более 30 ведущих российских корпораций.
«Интерфакс» отмечает, что падение рынка обусловлено возросшими геополитическими рисками вокруг России, подобное наблюдалось в марте-апреле 2020 года, на волне пандемии коронавируса.
Напротив, подорожали акции металлургической компании «ВСМПО-Ависма» (+3,7%), ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (+2,5%), ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (+2,5%), расписки «О'Кей» (+2,1%).
Рынок российских акций рекордно упал
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