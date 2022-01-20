Рынок российских акций рекордно упал

Всего в этот список попали более 30 ведущих российских корпораций



Рынок акций РФ во вторник обновил рекорды падения с марта-апреля 2020 года, сообщает «Интерфакс».



- Под натиском панических распродаж акции «Роснефти» подешевели на 10,3%, Сбербанка на 10,2% «Газпрома» на 8,5%, «Аэрофлота» на 7,2%, «Норникеля» на 5,3%, - уточняет издание.



Всего в этот список попали более 30 ведущих российских корпораций.



«Интерфакс» отмечает, что падение рынка обусловлено возросшими геополитическими рисками вокруг России, подобное наблюдалось в марте-апреле 2020 года, на волне пандемии коронавируса.



Напротив, подорожали акции металлургической компании «ВСМПО-Ависма» (+3,7%), ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (+2,5%), ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (+2,5%), расписки «О'Кей» (+2,1%).



