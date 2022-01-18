В Забайкалье впервые возведут жилой комплекс на 114 апартаментов

Так как апартаменты являются нежилыми помещениями, в них будет возможна лишь временная прописка



В единой информационной системе жилищного строительства размещена проектная декларация по строительству апарт-комплекса в Чите. Строительство апартаментов будет осуществляться с привлечением средств дольщиков. Это будет первый подобный объект в Забайкальском крае, сообщает официальный портал региона.



- Фактически апартаменты ничем не отличаются от обычных квартир, но существуют некоторые отличия в правовом статусе. Так как апартаменты являются нежилыми помещениями, в них будет возможна лишь временная прописка. В случае банкротства застройщика, дольщики не смогут получить выплаты от Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Граждане смогут предъявить свои требования только застройщику. После успешного завершения строительства, собственники могут столкнуться с повышенными коммунальными платежами и более высоким налогом на имущество. Плюсом апартаментов, по опыту других регионов, является их более низкая стоимость по сравнению с жилыми квартирами, - пояснила начальник отдела государственной инспекции Забайкальского края Оксана Прокопьева.



Согласно размещенной проектной декларации, дом будет включать 114 нежилых помещений. Строительство будет завершено в четвёртом квартале 2023 года. Привлекаться денежные средства будут по договорам участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу.

