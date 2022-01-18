Так как апартаменты являются нежилыми помещениями, в них будет возможна лишь временная прописка
В единой информационной системе жилищного строительства размещена проектная декларация по строительству апарт-комплекса в Чите. Строительство апартаментов будет осуществляться с привлечением средств дольщиков. Это будет первый подобный объект в Забайкальском крае, сообщает официальный портал региона.
- Фактически апартаменты ничем не отличаются от обычных квартир, но существуют некоторые отличия в правовом статусе. Так как апартаменты являются нежилыми помещениями, в них будет возможна лишь временная прописка. В случае банкротства застройщика, дольщики не смогут получить выплаты от Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Граждане смогут предъявить свои требования только застройщику. После успешного завершения строительства, собственники могут столкнуться с повышенными коммунальными платежами и более высоким налогом на имущество. Плюсом апартаментов, по опыту других регионов, является их более низкая стоимость по сравнению с жилыми квартирами, - пояснила начальник отдела государственной инспекции Забайкальского края Оксана Прокопьева.
Согласно размещенной проектной декларации, дом будет включать 114 нежилых помещений. Строительство будет завершено в четвёртом квартале 2023 года. Привлекаться денежные средства будут по договорам участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу.
В Забайкалье впервые возведут жилой комплекс на 114 апартаментов
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Цены на сладости могут вырасти с 1 февраля из-за роста издержек
Земские доктора получают по два миллиона рублей
Так как апартаменты являются нежилыми помещениями, в них будет возможна лишь временная прописка
Мероприятие пройдёт в известном столичном небоскрёбе
В их числе Агинский район
В Еравнинском районе выпустят мальков леща и сазана
Средства необходимы для реконструкции сети трубопроводов и котлов на ТЭЦ-2
Аграриев Забайкалья профинансируют почти на 1,5 миллиарда рублей
За прошлый год в соседнем регионе умерло больше 40 тысяч людей
Соискатели хотят больше, а бизнес, наоборот, понизил предлагаемую зарплату
Глава Бурятии встретился по вопросу автобусов с гендиректором «Государственной транспортной лизинговой компании»
На Новый год сотрудники остались без денег
Продовольственная инфляция в России выше, чем в развитых странах мира
Экономика, 13.01.2022
Эксперты назвали причину убыли молодой силы
Экономика, 13.01.2022
На ремонт спортзалов выделят более 16 млн рублей