Соискатели хотят больше, а бизнес, наоборот, понизил предлагаемую зарплату
Желаемые зарплаты соискателей выросли на 10 процентов в Иркутской области, а предлагаемые, наоборот, сократились на 1 процент. Бизнес не готов удовлетворять аппетиты соискателей, показало исследование hh.ru, сообщает sia.ru.
Сильнее всего зарплатные аппетиты выросли у бухгалтеров (+46%, до 44,2 тыс.руб.), домашнего персонала (+18%, до 34 тыс.руб.), в сфере закупок (+ 17%, до 42,2 тыс.руб.), у сотрудников из сферы страхования (+15%, до 40 тыс.руб.).
Больше, чем на 10% выросли зарплатные ожидания у соискателей из сферы образования, административного персонала, в индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны), у сотрудников из сферы маркетинга и PR, инсталляций и сервиса, производственников, водителей и логистов, а также у начинающих специалистов и студентов.
Исключением на этом фоне выглядят специалисты из сферы добычи сырья, их желаемые зарплаты уменьшились на 2%, до 58,9 тыс.руб.
Без изменений остались ожидания представителей высшего менеджмента, которые, наверняка, не обижены в своем заработке.
Средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области, по данным hh.ru, в декабре 2021 года составила 52 785 рублей, что на 4 процента выше, чем в среднем по России.
Зарплатные аппетиты соискателей в Иркутской области выросли на 10 процентов
Экономика, Фото:
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