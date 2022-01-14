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Зарплатные аппетиты соискателей в Иркутской области выросли на 10 процентов

Зарплатные аппетиты соискателей в Иркутской области выросли на 10 процентов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Соискатели хотят больше, а бизнес, наоборот, понизил предлагаемую зарплату

Желаемые зарплаты соискателей выросли на 10 процентов в Иркутской области, а предлагаемые, наоборот, сократились на 1 процент. Бизнес не готов удовлетворять аппетиты соискателей, показало исследование hh.ru, сообщает sia.ru.

Сильнее всего зарплатные аппетиты выросли у бухгалтеров (+46%, до 44,2 тыс.руб.), домашнего персонала (+18%, до 34 тыс.руб.), в сфере закупок (+ 17%, до 42,2 тыс.руб.), у сотрудников из сферы страхования (+15%, до 40 тыс.руб.).

Больше, чем на 10% выросли зарплатные ожидания у соискателей из сферы образования, административного персонала, в индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны), у сотрудников из сферы маркетинга и PR, инсталляций и сервиса, производственников, водителей и логистов, а также у начинающих специалистов и студентов.

Исключением на этом фоне выглядят специалисты из сферы добычи сырья, их желаемые зарплаты уменьшились на 2%, до 58,9 тыс.руб.

Без изменений остались ожидания представителей высшего менеджмента, которые, наверняка, не обижены в своем заработке.

Средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области, по данным hh.ru, в декабре 2021 года составила 52 785 рублей, что на 4 процента выше, чем в среднем по России. 
заработная плата

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