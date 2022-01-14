На Новый год сотрудники остались без денег
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сегодня встретилась с работниками одной из охранных служб в Улан-Удэ. Причиной для этого стала задержка и невыплата заработной платы на предприятии. Омбудсмен на своей странице в Facebook описала детали встречи.
- Работникам выдали аванс пять тысяч рублей за ноябрь, за декабрь выплат ещё не было. Они сообщили, что такая задержка с заработной платой – обычное явление. Сама заработная плата составляет 14 тысяч рублей… Следует отметить, что они охраняют административные здания, а не складские помещения или постройки, - написала Юлия Жамбалова.
Собственник данной службы находится в Красноярске, в Улан-Удэ имеется только представитель, который и сам заработную плату также не получает, ответить на вопросы коллектива не может.
- Одна из сотрудниц сообщила, что 31 декабря два часа дозванивалась до красноярского руководства в надежде, что её услышат и выплатят заработную плату за ноябрь и декабрь. И её услышали… В 19 часов перечислили пять тысяч рублей… Вторая сотрудница рассказала, что пришлось в этом году не покупать любимой внучке новогодний подарок, - продолжила омбудсмен.
По итогам встречи работники написали коллективное обращение. Юлия Жамбалова будет инициировать проверки со стороны трудовой инспекции и органов прокуратуры.
В Улан-Удэ работников охранного предприятия «кинули» с заплатой
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