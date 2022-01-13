На ремонт спортзалов выделят более 16 млн рублей
В 2022 году в шести учреждениях Бурятии будет проведен капитальный ремонт спортивных залов.
В декабре 2021 года подписано соглашение с минпросвещения России. На эти цели направят более 16 миллионов рублей, сообщает минобрнауки Бурятии.
По результатам отбора ремонт будут делать в следующих школах:
- Новоильинский агротехнический лицей Заиграевского района;
- Майская школа Курумканского района;
- Иракиндинская школа Муйского района;
- Убур-Дзокойская школа Селенгинского района;
- Большекуналейская школа Тарбагатайского района;
- Новоселенгинская школа-интернат Селенгинского района.
Работа предстоит большая – в спортзалах заменят окна, напольное покрытие, установят новые двери, а также отремонтируют стены и потолки. В спортзалы поставят новое спортивное оборудование и инвентарь.
За последние три года капитальный ремонт спортивных залов прошёл в 36 школах Бурятии.
В пяти школах и лицее Бурятии отремонтируют спортзалы
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Эксперты назвали причину убыли молодой силы
На ремонт спортзалов выделят более 16 млн рублей
О будущей мере поддержки заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
Выделены первые 19,9 млн рублей на выплаты тем, кто потерял скот из-за узелкового дерматита
Сообщается, что реконструкция здания под аквапарк уже ведётся
Два завода по переработке отходов построят в Улан-Баторе
Покупать много бананов в супермаркете попросту невыгодно
Из Китая через Бурятию везли чай и семена подсолнечника
Планируется строительство города-курорта мирового класса
Горожан шокировали новые цены на однокомнатные квартиры
Президент гарантировал вывоз на экспорт 9 млн тонн угля из Хакасии, Бурятии и Тувы
Республика вошла в «серебряную» группу рейтинга
Экономика, 11.01.2022
В феврале проиндексируют материнский капитал
Экономика, 11.01.2022
Средства выделяют из резервного фонда
Экономика, 10.01.2022
Это должно сдержать рост цен на топливо