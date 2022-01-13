В пяти школах и лицее Бурятии отремонтируют спортзалы

На ремонт спортзалов выделят более 16 млн рублей



В 2022 году в шести учреждениях Бурятии будет проведен капитальный ремонт спортивных залов.



В декабре 2021 года подписано соглашение с минпросвещения России. На эти цели направят более 16 миллионов рублей, сообщает минобрнауки Бурятии.



По результатам отбора ремонт будут делать в следующих школах:



- Новоильинский агротехнический лицей Заиграевского района;

- Майская школа Курумканского района;

- Иракиндинская школа Муйского района;

- Убур-Дзокойская школа Селенгинского района;

- Большекуналейская школа Тарбагатайского района;

- Новоселенгинская школа-интернат Селенгинского района.



Работа предстоит большая – в спортзалах заменят окна, напольное покрытие, установят новые двери, а также отремонтируют стены и потолки. В спортзалы поставят новое спортивное оборудование и инвентарь.



За последние три года капитальный ремонт спортивных залов прошёл в 36 школах Бурятии.



