Дальневосточникам за третьего ребёнка будут выдавать миллион рублей

О будущей мере поддержки заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики



На Дальнем Востоке при рождении третьего ребёнка семья получит миллион рублей. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью «Российской газете».



- Предлагаем давать миллион рублей за третьего ребёнка. Сначала обкатаем эту ключевую меру в качестве «пилота» на части территории Дальнего Востока, в случае успеха распространим на весь ДФО, - сообщил изданию министр.



В регионе уже действуют меры поддержки рождаемости: в частности, программа дальневосточной ипотеки с пониженной ставкой, региональный материнский капитал при рождении второго ребёнка, единовременная выплата при рождении первого ребёнка и пр.



Кроме того, Чекунков отметил, что совместно с Ростуризмом прорабатывает вопрос увеличения кешбэка на туристические путёвки Дальнего Востока до 40 тысяч рублей.



- В доле доходов домохозяйств туризм может достичь 10% уже в следующие пять лет. Я ожидаю, что сначала это случится на Камчатке, в Приморье, Бурятии, - сказал он.



Министр также пообещал, что по программе «Дальневосточный квартал» в 2022 году начнется строительство жилых кварталов в ряде городов ДФО, в том числе в Улан-Удэ.

