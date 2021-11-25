«Депрессивные» Бурятию и Забайкалье хотят отнести к одному макрорегиону

Весь Дальневосточный федеральный округ предложили поделить на четыре макрорегиона
Дальний Восток нужно разделить на четыре макрорегиона и для каждого из них разработать собственные программы развития, заявил глава минвостокразвития Алексей Чекунков. Заявление прозвучало на заседании совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации, сообщает «Парламентская газета».
В сознании большинства россиян Дальний Восток существует как монолитное понятие, отметил министр. Долгие годы такой принцип использовался и при разработке программ для развития Дальнего Востока, цитирует «Парламентская газета» министра.
Теперь, по словам Чекункова, подходы решили изменить. Для их формирования в министерстве предлагают рассматривать Дальний Восток в качестве четырёх макрорегионов. Ведь фактически это территория от Байкала до Берингова пролива с разными климатическими условиями, запасами недр и уровнем жизни, подчеркнул глава минвостокразвития.
К первому макрорегиону предлагают относить Бурятию и Забайкалье. Эти регионы занимают до 11 процентов площади Дальневосточного федерального округа, рассказал Чекунков. Здесь проживает 25 процентов населения ДФО, которые формируют 11 процентов ВВП округа.
- По факту это депрессивные территории. Ключевые направления прорыва здесь — это добыча, — отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. — Макрорегион обладает богатейшими недрами. Это медь, золото, уран и так далее.
Второй макрорегион может включить Приморье, Хабаровск, Амурскую область и Еврейскую автономную область. Эти регионы занимают 20 процентов площади ДФО, на которых проживает до 50 процентов населения всего округа. «Здесь диверсифицированная экономика. В связи с этим акцент предлагается сделать на развитии туризма, сельского хозяйства, газопереработки, создании городских агломераций», — рассказал министр.
Третий макрорегион может включить Камчатский край и Сахалинскую область, где живёт 10 процентов населения ДФО, которые делают четверть валового продукта округа. «Здесь мы предлагаем сделать акцент на развитии Северного морского пути, а также реализации углеводородных проектов», — заявил Чекунков.
Наконец, четвёртый макрорегион — это территории вечной мерзлоты: Якутия, Магадан, Чукотка. Все вместе они занимают почти 60 процентов площади округа, на которых проживает 14 процентов населения ДФО. «Перспективные направления развития здесь связаны с развитием освоения недр и развитием Северного морского пути», — подчеркнул руководитель Минвостокразвития.
Как отмечали ранее в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, это не административное деление, а деление по экономическому принципу.
«Депрессивные» Бурятию и Забайкалье хотят отнести к одному макрорегиону
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