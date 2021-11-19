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Детсады Усть-Ордынского округа оборудуют мультстудиями

Детсады Усть-Ордынского округа оборудуют мультстудиями
Экономика,  Фото:pixabay.com
Бурятскому языку дошкольников будут учить в ходе создания мультфильмов

Мультстудии, приобретённые за счёт средств областного бюджета, поступили для трёх дошкольных образовательных организаций Усть-Ордынского Бурятского округа.

Одна из мультстудий уже доставлена в детский сад №7 «Колосок» Эхирит-Булагатского района, который стал победителем окружного межмуниципального заочного конкурса мультфильмов на родном (бурятском) языке «Легенды Байкала». В ближайшее время новое оборудование получат также Осинский детский сад №2 и Боханский детский сад №1, занявшие второе и третье места в конкурсе мультфильмов.

– Мультстудии нового поколения позволят дошкольным образовательным организациям создавать более качественные мультфильмы, из которых будет сформирован методический банк для обмена между всеми детскими садами округа, где ведётся преподавание бурятского языка. Лучшие работы будут размещены в интернете, – отметил руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Мультстудия представляет собой комплект, состоящий из профессионального мультипликационного станка-аниматора для создания мультфильмов методом кукольной анимации. В комплект также входят ноутбук, микрофон, веб-камера, вращающаяся сцена сложной формы, круглая съёмная сцена, сферическая зона расположения фоновой заставки, позволяющая оперативно менять фоны. Кроме того, в комплекте имеется световой планшет, который позволит создавать красочные фактурные фоны из цветного песка для перекладной анимации, а также мультфильмы в технике песочной анимации. В набор входят и персонажи русских народных сказок, российских и советских мультфильмов.

По словам заведующей детским садом «Колосок» Любови Мухидаевой, дети под руководством воспитателей готовят из собственных рисунков и поделок из пластилина декорации и героев анимационного фильма, участвуют в создании сценария. Затем воспитатели проводят покадровую съёмку мультфильма и монтируют его. Ребята помогают озвучивать мультфильм, для этого предварительно учатся правильно произносить слова на бурятском языке, узнают их перевод.

Напомним, в Усть-Ордынском Бурятском округе бурятский язык изучают в 57 дошкольных образовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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