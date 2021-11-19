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Северобайкальск спасают от замерзания

Северобайкальск спасают от замерзания
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Прежних запасов топлива хватило бы только до 19 ноября

В город Северобайкальск поступило 4,5 тысячи тонн угля. Всего до конца месяца будет завезено 18 тысяч тонн на сумму более 43 миллионов рублей. Такое решение накануне принял глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба минстроя республике.

Ранее в городе Северобайкальск сложилась непростая ситуация с запасом топлива. Ресурсоснабжающая организация не выполнила обязательства по созданию нормативного запаса топлива. Так, на 8 ноября запас составлял 5 тысяч 100 тонн, что хватило бы для работы котельной только до 19 ноября. В связи с этим правительство республики выделило средства на приобретение угля.

- В зимний период очень важно, чтобы в домах жителей было тепло. Однако ресурсоснабжающей организацией не был создан запас топлива. Поэтому в Северобайкальске сложилась непростая ситуация с прохождением отопительного сезона. В связи с этим правительство республики выделило денежные средства, после чего город Северобайкальск подписал соглашение с компанией «КрасноярскКрайУголь-Восток» о поставке 18 тысяч тонн угля. На эти цели было выделено 43,7 миллионов рублей, в том числе 3 миллиона выделила администрация города Северобайкальск,- рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Всего в Северобайкальск планируется четыре поставки угля. Второй состав будет загружен 18 ноября и прибудет в город в течение недели. Третий и четвёртый составы доставят до конца месяца. Тем самым будут обеспечены условия для бесперебойного прохождения отопительного сезона.


отопительный сезон

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