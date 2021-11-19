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В Бурятии попросили об автобусе для «Буряад үнэн»

В Бурятии попросили об автобусе для «Буряад үнэн»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас в распоряжении издательского дома есть постоянно ломающаяся машина

В декабре 2021 года издательский дом «Буряад үнэн» отмечает свой столетний юбилей. Сейчас в автопарке редакции три автомобиля: две грузовых машины и один автобус, который более 15 лет стоит в гараже и не эксплуатируется. Также есть автомобиль «Волга», но машина постоянно ломается.

- Они на ней боятся даже в Иволгинский район выехать, машина может сломаться, - рассказал депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев.

На очередной сессии Народного Хурала в «Час заявлений» Намсараев обратился с просьбой в честь векового юбилея предоставить «Буряад үнэн» микроавтобус, чтобы сотрудники издательского дома могли выезжать в районы.

- Я сам работал в газете «Буряад үнэн» и знаю, что не просто так выезжают подписку делать, с собой ещё берут артистов, певцов, проводят мероприятия культурные. Большая просьба обратить внимание и предоставить микроавтобус, - добавил депутат.

По словам Намсарая Намсараева, бюджетная заявка от «Буряад үнэн» была сделана ещё полтора года назад, но по сей день она не рассмотрена.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2021 года глава Бурятии подписал указ о назначении нового директора «Буряад үнэн». Должность занял опытный журналист Даши-Доржи Болотов.


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