Город Улан-Удэ выиграл грант правительства Бурятии в 5,5 млн

Средства гранта будут направлены на материально-техническое развитие городских служб
В 2021 году правительство Бурятии утвердило новую методику распределения и правила предоставления дотаций на поощрение на основании сводного рейтинга. В группе муниципальных образований с численностью населения более 30 тысяч человек первое место занял город Улан-Удэ. Сертификат из рук главы Бурятии получил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ежегодно, начиная с 2008 года, в соответствии с указом президента РФ проводится мониторинг и оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных образований Бурятии.
В новом сводном рейтинге учитывается содействие развитию конкуренции за 2020 год. В октябре 2021-го в Улан-Удэ зарегистрировано 18963 субъектов малого и среднего предпринимательства. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с данными на 10 января 2020 года увеличилось на 1209 единиц. В этом рейтинге Улан-Удэ занял первое место. Также в сводном рейтинге учитывается состояние инвестиционного климата, содействие собираемости имущественных налогов физлиц.
Всего в Бурятии девять муниципальных образований признаны лучшими по результатам комплексной оценки социально-экономического развития районов. 12 ноября с победой и получением грантовой поддержки районы-победителей поздравил глава республики Алексей Цыденов.
– Много показателей ведётся при подведении итогов – это инвестиции в основной капитал, конкурентные преимущества, работа с инвесторами, экономические показатели самого района в целом. И я бы хотел поздравить сегодня всех глав районов, города Улан-Удэ за занятые призовые места, - отметил Алексей Цыденов.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков после награждения объявил, что средства гранта будут направлены на материально-техническое развитие городских служб.
– 2020 год был очень тяжёлым для всего города, для тех, кто работает в реальном секторе, в социальном обслуживании, для каждого жителя. Но тем нее менее все предприятия, предприниматели, самозанятые сделали все возможное, чтобы наш город продолжал поступательное развитие и улучшал позиции в социально-экономическом развитии, - поделился мэр Игорь Шутенков.
По его словам, «победа была не самоцелью». «Мы в дальнейшем будем продолжать и строительство детских садов, школ, развивать улично-дорожную сеть, проводить капитальный ремонт наших дорог озеленять город, ремонтировать парки, скверы и другие общественные пространства. Мы продолжаем работать для нашего города, наших горожан», - заверил Игорь Шутенков.
Как отметила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, грантовую поддержку муниципалитетов планируется сделать ежегодной и награждать тех муниципальных служащих, которые по итогам года показали наибольший рост экономических показателей в районе.
Среди муниципальных образований численность населения до 20 тысяч человек первое место и занял Баунтовский район, второе место - Еравнинский, третье место – Окинский. Среди муниципальных образований численностью от 20 до 30 тыяч человек победителем признан Бичурский район. На втором месте Мухоршибирский район, на третьем Закаменский. Среди муниципалитетов с численностью более 30 тысяч человек победителями стали Улан-Удэ, Селенгинский и Иволгинский районы.
За последние три года внутренний региональный продукт Бурятии вырос более чем на 37 млрд руб., рост экономики в 2018-2019 гг. был выше, чем в целом по России и Дальневосточному федеральному округу, инвестиционная активность возросла на 50%, ежегодно в республику привлекается более 70 млрд руб.
Город Улан-Удэ выиграл грант правительства Бурятии в 5,5 млн
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