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В Улан-Удэ назвали возможные сроки появления трамваев в 100-х кварталах

В Улан-Удэ назвали возможные сроки появления трамваев в 100-х кварталах
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Для этого потребуется внушительное финансирование

О том, что когда-то в отдалённые микрорайоны Улан-Удэ будут ездит трамваи, говорилось давно. К примеру, в 2019 году городские власти активно обсуждали эту тему. Тогда на апрельской сессии горсовета говорили даже про беспилотный транспорт.

Накануне на странице городской администрации в обсуждении транспортного вопроса были названы возможные сроки протягивания трамвайных путей до микрорайона Энергетик и 100-х кварталов.

- Планируется развитие трамвайной сети в микрорайон Энергетик до 2030 года и в сотые микрорайоны до 2025 года. Проекты высокозатратные и будут решаться при поддержке республиканского и федерального бюджетов, - сообщили представители администрации города.

В конце сентября шло обсуждения долгожданного нового моста через реку Селенга в Поселье – пригород Улан-Удэ. Известно, что мост протянется от улицы Бабушкина до Поселья. Власти сообщили, что мост будет шестиполосным, две полосы из которых будут предназначены для трамвайных путей. По словам председателя комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Юрий Ткачёв, без трамваев на этом микрорайоне «можно ставить крест».

Как сообщал «Байкал-Daily», зачастую в отдалённые микрорайоны горожанам сложно уехать. Накануне улан-удэнке пришлось час простоять на остановке, чтобы уехать в Энергетик. При этом все автобусы 95-го маршрута, по её словам, ехали переполненные. Люди буквально «заталкивали» себя в маршрутки.
трамвай

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