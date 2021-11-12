В Улан-Удэ назвали возможные сроки появления трамваев в 100-х кварталах

- Планируется развитие трамвайной сети в микрорайон Энергетик до 2030 года и в сотые микрорайоны до 2025 года. Проекты высокозатратные и будут решаться при поддержке республиканского и федерального бюджетов, - сообщили представители администрации города.

Читают сейчас