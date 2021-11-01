Среднему жителю Бурятии нужно семь лет, чтобы накопить на дом

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Авторы исследования предположили, что вся зарплата гражданина целиком откладывается им на покупку дома



Специалисты федерального портала «Мир квартир», сопоставив уровень цен на коттеджи с уровнем зарплат, рассчитали, сколько лет понадобится жителям разных регионов страны, чтобы накопить на собственный дом, не прибегая к ипотеке.



В рейтинге регионов Бурятия занимает 24 место среди 84-х. Средняя цена дома в республике - 3,2 млн, средняя зарплата в месяц составляет 38 853 рубля. Таким образом, срок накопления – семь лет, рассчитали авторы исследования.



- Цены на частные дома были взяты из собственной аналитики портала, будучи рассчитаны для 84 регионов – всех, по которым имеется достаточно предложений в базе объявлений Mirkvartir.ru. Зарплаты были взяты с сайта Росстата www.gks.ru за август 2021 года (это последние данные ведомства, находящиеся в открытом доступе). Для простоты расчётов мы предположили, что вся зарплата гражданина целиком откладывается им на покупку дома, а на жизнь расходуется доход второго работающего члена семьи, - пояснили специалисты.



При таких условиях быстрее всего накопят на свой дом жители Кемеровской и Магаданской областей – за 3,7 года. От 4 до 5 лет будут собирать средства жители Еврейской АО, Курганской и Архангельской областях и Республики Коми. От 5 до 6 лет – в Ханты-Мансийском АО, Амурской области, Ненецком АО, Забайкальском и Камчатском краях.



- Некоторые регионы лидируют в данном рейтинге из-за низких цен на недвижимость – так, в Курганской, Кемеровской областях и Еврейской АО частные дома самые дешёвые в стране: в среднем это 1 785 057, 2 083 804 и 2 389 919 рублей соответственно, – объясняется в материале портала «Мир квартир». – В других регионах коттеджи дороги, но высока и средняя заработная плата, которая способствует быстрому накоплению нужной суммы. Такова ситуация в Магаданской области, ХМАО и Ненецком автономном округе.



Больше всего времени для обзаведения частным домом понадобится жителям Севастополя – почти 26 лет. Также более 20 лет придётся копить людям из Краснодарского края, Чеченской республики, Калининградской области, Дагестана и Санкт-Петербурга. Немногим меньше времени понадобится жителям Ингушетии (19,9 лет) и Московской области (17,9 лет).



- В трех курортных регионах цены на частные дома сильно подскочили с начала года: в Севастополе на 16,3%, в Краснодарском крае на 26,4%, в Калининградской области на 22,6%, в то время как зарплаты там остались ниже среднего по Российской Федерации. Потому и срок накопления в этих регионах побил все рекорды, – отмечают эксперты. – Также диспропорция цен и зарплат наблюдается в кавказских республиках. В столичных регионах (Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области), несмотря на хорошую оплату труда, средняя стоимость коттеджей слишком высока, чтобы на них можно было быстро накопить.



Средний житель страны, имея зарплату 52 355 рублей в месяц, накопит на средний дом (стоимостью 5 046 850 рублей, по данным Mirkvartir.ru) ровно за 8 лет.





