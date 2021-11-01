Среднему жителю Бурятии нужно семь лет, чтобы накопить на дом

Авторы исследования предположили, что вся зарплата гражданина целиком откладывается им на покупку дома
Специалисты федерального портала «Мир квартир», сопоставив уровень цен на коттеджи с уровнем зарплат, рассчитали, сколько лет понадобится жителям разных регионов страны, чтобы накопить на собственный дом, не прибегая к ипотеке.
В рейтинге регионов Бурятия занимает 24 место среди 84-х. Средняя цена дома в республике - 3,2 млн, средняя зарплата в месяц составляет 38 853 рубля. Таким образом, срок накопления – семь лет, рассчитали авторы исследования.
- Цены на частные дома были взяты из собственной аналитики портала, будучи рассчитаны для 84 регионов – всех, по которым имеется достаточно предложений в базе объявлений Mirkvartir.ru. Зарплаты были взяты с сайта Росстата www.gks.ru за август 2021 года (это последние данные ведомства, находящиеся в открытом доступе). Для простоты расчётов мы предположили, что вся зарплата гражданина целиком откладывается им на покупку дома, а на жизнь расходуется доход второго работающего члена семьи, - пояснили специалисты.
При таких условиях быстрее всего накопят на свой дом жители Кемеровской и Магаданской областей – за 3,7 года. От 4 до 5 лет будут собирать средства жители Еврейской АО, Курганской и Архангельской областях и Республики Коми. От 5 до 6 лет – в Ханты-Мансийском АО, Амурской области, Ненецком АО, Забайкальском и Камчатском краях.
- Некоторые регионы лидируют в данном рейтинге из-за низких цен на недвижимость – так, в Курганской, Кемеровской областях и Еврейской АО частные дома самые дешёвые в стране: в среднем это 1 785 057, 2 083 804 и 2 389 919 рублей соответственно, – объясняется в материале портала «Мир квартир». – В других регионах коттеджи дороги, но высока и средняя заработная плата, которая способствует быстрому накоплению нужной суммы. Такова ситуация в Магаданской области, ХМАО и Ненецком автономном округе.
Больше всего времени для обзаведения частным домом понадобится жителям Севастополя – почти 26 лет. Также более 20 лет придётся копить людям из Краснодарского края, Чеченской республики, Калининградской области, Дагестана и Санкт-Петербурга. Немногим меньше времени понадобится жителям Ингушетии (19,9 лет) и Московской области (17,9 лет).
- В трех курортных регионах цены на частные дома сильно подскочили с начала года: в Севастополе на 16,3%, в Краснодарском крае на 26,4%, в Калининградской области на 22,6%, в то время как зарплаты там остались ниже среднего по Российской Федерации. Потому и срок накопления в этих регионах побил все рекорды, – отмечают эксперты. – Также диспропорция цен и зарплат наблюдается в кавказских республиках. В столичных регионах (Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области), несмотря на хорошую оплату труда, средняя стоимость коттеджей слишком высока, чтобы на них можно было быстро накопить.
Средний житель страны, имея зарплату 52 355 рублей в месяц, накопит на средний дом (стоимостью 5 046 850 рублей, по данным Mirkvartir.ru) ровно за 8 лет.
Среднему жителю Бурятии нужно семь лет, чтобы накопить на дом
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