В Бурятии начнут осваивать ещё одно месторождение флюоритов

Добывающая компания «Друза» начнёт осваивать Наранское месторождение флюоритов в Селенгинском районе Бурятии. Соглашение по развитию месторождения 2 сентября подписал глава Бурятии Алексей Цыденов на Восточном экономическом форуме, сообщили в правительстве республики.







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Ранее эта же добывающая компания запустила в промышленную эксплуатацию Эгитинское месторождение флюоритов в Еравнинском районе.- И сейчас они заходят на Наранское месторождение флюоритов в Селенгинском районе, которое в пять раз больше Эгитинского. Это большой проект, и мы надеемся, что он будет реализован в сжатые сроки. Это и дополнительные рабочие места, и дополнительные налоговые отчисления в район. То есть это серьёзный стимул для развития Селенгинского района, - отметил Алексей Цыденов.Проект предполагает объём инвестиции в более чем 3,5 млрд рублей. «Компания «Друза» уже подтвердила, что инвестирует точно в срок. Все проекты будут выполнены согласно заявленному», - заявили в правительстве Бурятии.Флюорит, или паликовый шпат - минерал, используемый в металлургии, химической промышленности, керамическом производстве, оптике.