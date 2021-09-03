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В Бурятии направят 270 миллионов на ликвидацию последствий паводка

В Бурятии направят 270 миллионов на ликвидацию последствий паводка
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
На данный момент в республике затоплено 114 домов

В Бурятии на помощь пострадавшим и на устранение разрушений вследствие подтоплений на сегодняшний день направлено 270 млн рублей, сообщили в правительстве республики.

-На сегодня в верховьях Селенги, в Кяхте, в Наушках, в Усть-Кяхте, Хоронхое вода пошла на убыль. Пока идёт повышение воды в Улан-Удэ, но существенного роста, больше чем сейчас, не ожидается, хотя прирост ещё идёт, и он ещё будет. Предварительно по прогнозу идёт, что может быть дойдёт до 260 см, это достаточно высоко. И на сегодня у нас в целом по Бурятии затоплено 612 участков, 114 домов, где вода выше уровня пола, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Глава Бурятии отметил, что принятые превентивные меры способствовали уменьшению разрушений.

- В целом те меры превентивные, которые мы принимали, когда велась отсыпка в городе Улан-Удэ, повышение уровня в низменных местах, укрепление дамб, берегоукрепление, во многом способствовали тому, чтобы сдержать затопления. У нас под угрозой подтопления было 1800 домов, - рассказал глава Бурятии.

Продолжается информирование жителей о паводковой ситуации и порядке действий при прибытии воды. Правительственная комиссия работает в круглосуточном режиме. Ранее при посещении Закаменского района Алексей Цыденов поручил оперативно решать вопросы по выплатам пострадавшим.

- Всем пострадавшим будет выплачена компенсация, кто попал под затопления – 10, 50, 100 тысяч в зависимости от степени потерь. Также будет компенсирован урожай, будут представлены борщевые наборы. Мы общались с жителями Хоронхоя, Наушек, у которых высокой водой унесло дрова. Поможем этим людям по дровам, плюс окажем помощь по просушке домов, выделены теплопушки дизельные, которые позволят быстрее просушить и к морозам подготовить дома. Дизель для людей тоже будет бесплатный. Всю необходимую помощь окажем и постараемся, чтобы последствия паводка были максимально минимизированы, - подчеркнул он.

Глава Бурятии особо отметил неравнодушие жителей республики, которые на добровольной основе помогают пострадавшим.

- Ситуация непростая, всё-таки 114 домов, в которых вода вышла выше уровня пола, это много. Здесь людям в том числе требуется и дополнительная помощь, физическая, волонтёрская, поскольку на участках много грязи, ила. В домах нужно мебель выносить сушить, то есть много физической работы. И особенно помощь нужна одиноким пожилым людям. Бурятия уже показала, что может. Когда у людей беда, у нас много активных людей неравнодушных, которым я тоже хотел бы сказать спасибо за их жизненную позицию, волонтерский дух. Уже сейчас собираются помогают поехали и в Наушки, и готовы помогать в городе, в Иволгинском районе. Люди у нас молодцы, - рассказал Алексей Цыденов.

В целом с учётом компенсационных выплат, восстановительных работ, ремонта повреждённых дорог и мостов выделено 270 млн рублей.

- И предварительно ещё с учётом текущего затопления порядка 96 млн рублей потребуется. Значительные средства, но никуда не денешься, это стихия. Пока спасаемся собственными силами, введён ЧС регионального характера, будем уже обращаться и на федеральный уровень для поддержки, - сказал Алексей Цыденов.


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