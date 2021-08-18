В Бурятии прогнозируют очень хороший урожай

Экономика, Фото: страница Намжила Мардваева

По словам известного специалиста, нынешний год даже похож на рекордный 1988-й



Руководитель Россельхозцентра Бурятии Намжил Мардваев сообщил, что для всех работающих на земле год складывается благоприятно. Обильные осадки спровоцировали бурный рост растений, пояснил он.



- По моим наблюдениям этот год похож на 1988 год, хотя немного неровный, но тогда было чуть теплее. В тот год валовый сбор зерна по республике составил рекордные за всю историю земледелия в Бурятии 688,5 тысяч тонн, что с сегодняшних позиций кажутся просто фантастическими. А ещё более фантастическими выглядят цифры по производству кормов! – вспоминает Мардваев на своей странице в соцсети.



В то время Намжил Мардваев работал главным агрономом колхоза имени Ленина Селенгинского района.



- Помню, что получили небывалый урожай. На поле «Ара-Зуй» с площади 112 га мы получили пшеницы сорта «Селенга» по 42 ц/га, что для Селенги было рекордом. Первая тракторно-полеводческая бригада хозяйства под руководством известного бригадира Геннадия Цыденовича Бальчинова подняла прекрасные пары, опытнейший агроном-семеновод хозяйства Владимир Жалсанович Бальжинимаев провёл очистку, калибровку семян и выбрали самую крупную, отборную фракцию. Провели протравливание комплексным препаратом «Уныш-Т», посеяли, в лучшие агротехнические сроки внесли полную дозу минеральных удобрений N60 P60, провели качественную химпрополку. В общем-то сделали всё, как надо, и урожай всех обрадовал. Всего в тот год по хозяйству было собрано около 100000 ц валового сбора зерна, заготовлено 52000 ц сена, 180000 ц сенажа и силоса, - рассказал руководитель Россельхозцентра Бурятии.



Также он дал прогноз на ближайшее будущее. По его мнению, дожди к концу августа должны прекратиться, поэтому уборка должна пройти нормально.



- Единственно, что могут помешать недозрелые посевы (зелень) и многочисленные сорняки. Про проведение десикации, как единственно возможного решения этой проблемы, я уже писал. Урожай повсеместно ожидается хороший, особенно у тех, у кого высокий уровень агротехники. Наиболее высокая видовая урожайность в ООО «Куйтунское», «Куналей-агро» Тарбагатайского р-на, ООО «Победа» Бичурского р-на и СПК «Колхоз Искра» Мухоршибирского р-на. У последнего будет и самый большой валовый сбор зерна по республике. Но, как говорили в старину, «урожай тот, который в амбаре», поэтому его нужно ещё убрать. Всем хорошего урожая! – заключил Намжил Мардваев.

