Улан-Удэ оказался в конце рейтинга по вводу жилья по России

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Средняя площадь жилья на каждого жителя Бурятии оказалась невысока



Улан-Удэ занял 70 место в рейтинге по вводу жилья среди 85 регионов России. Исследование представило РИА Новости.



Объём ввода жилья в 2020 году в столице Бурятии составил 0,34 кв. м. общей площади на человека. Всего в прошлом году введено 150,3 тысяч квадратных метров.



Обеспеченность населения жильём (общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека) составила 21,2 кв. м.



Лидеры



Больше всего жилья, то есть более одного квадратного метра на человека, ввели в 12 городах России. Лидером по данному показателю стал Краснодар, где по итогам 2020 года на одного жителя введено 1,82 квадратного метра. Эксперты отмечают, что строительный бум наблюдается в городе уже многие годы и в последние пять лет здесь построено более 10 миллионов квадратных метров жилья, а в 2016-2018 годах показатель ввода жилья на одного человека превышал два квадратных метра.



На втором месте по объему ввода жилья – Калининград, где в пересчёте на одного жителя построено 1,37 квадратного метра. По итогам 2020 года в городе введено более 675 тысяч квадратных метров жилых площадей, что стало новым рекордом с 2016 года. В условиях закрытых границ наблюдается повышенный спрос на жильё в самом западном российском регионе, и его столица не исключение.



По 1,34 квадратного метра жилья на жителя ввели в Севастополе и Ханты-Мансийске. В 2020 году в Севастополе введено 642 тысячи квадратных метров жилья, но из них более 400 тысяч квадратных метров, по словам губернатора города, «зарегистрированные индивидуальные жилые дома, которые были построены не в 2020 году».



В среднем по России в пересчете на одного жителя в 2020 году строители ввели в эксплуатацию 0,561 квадратного метра жилья.



В конце рейтинга



В замыкающую рейтинг группу входят пять городов России, в которых объём введённого жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья в пересчёте на жителя в 2020 году введено в Мурманске (0,02 квадратного метра), Магадане (0,04 квадратного метра), Комсомольске-на-Амуре (0,05 квадратного метра), Братске (0,06 квадратного метра) и Биробиджане (0,07 квадратного метра).



Ещё в шести городах – Тольятти, Орске, Ангарске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском и Чите – в 2020 году введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека.





