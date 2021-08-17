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В Бурятии нашли перспективные для поиска урана участки

В Бурятии нашли перспективные для поиска урана участки
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Учёные работали в Окинском районе республики

Учёные Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), АО «Сосновгео», Всероссийского института минерального сырья (ВИМС) имени Федоровского выполнили ревизионные работы на юге Бурятии. Результаты работы экспедиции позволили выделить участки, перспективные для возможных поисков урана.

Экспедиция длилась со 2 по 11 августа. Отряд работал в верховьях реки Тисса, в 100 км от села Орлик (Окинский район, Республика Бурятия), сообщили в пресс-службе ИРНИТУ.

- Эта территория прилегает к Баженской аномалии, аналогичной крупнейшим мировым месторождениям урана по набору и концентрациям рудогенных элементов. Несколько лет назад в этой местности специалисты «Сосновгео» выявили рудопроявления на полезные ископаемые, - сообщили в университете.

В составе отряда работали младшие научные сотрудники Сибирской школы геонаук (SSG) ИРНИТУ Алексей Костерев и Мунко-Жаргал Бадмаев, представители АО «Сосновгео» Валерий Сверкунов и Валентин Чеканов. К иркутянам присоединились коллеги из отдела урана и редких металлов ВИМС (Москва) - инженер Степан Лапин и заместитель заведующего отделом Данила Прохоров.

По информации Алексея Костерева, перед группой поставили задачу обнаружить и оконтурить ранее отмеченные аномалии радиоактивности, источником которых могут быть урановые руды. Не менее важно было изучить весь район и определить наличие других аномалий. «Политеховцам» предстояло выполнить маловысотную гамма-радиометрию с помощью беспилотника, составить цифровую модель поля радиоактивности площади и карту аномалий гамма-поля, найти эпицентры аномалий и передать координаты геологам.

В первый день отряд провёл радиометрическую съёмку при помощи беспилотных систем. На основе обработанных данных выделили перспективные зоны, которые затем заверили пешеходными маршрутами с отбором образцов горных пород.

Алексей Костерев подчёркивает, что работать приходилось в непростых климатических и геологических условиях. Полёты беспилотников проходили в высокогорье, на участке с отметками рельефа 2.3 – 2.8 км. К счастью, с погодой повезло, и все задачи были выполнены успешно.

Отобранные образцы руды и почвы исследуют специалисты ВИМС, при необходимости обследованный участок изучат более детально с целью поиска урана.




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