Бурятия вернёт в бюджет 100 «лесопожарных» миллионов рублей

Ожидается, что деньги направят в полыхающую Якутию



Бурятия вернёт 100 млн рублей в бюджет для борьбы с лесными пожарами. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров сообщил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- В Рослесхоз направлено предложение о возврате неиспользованных средств на тушение лесных пожаров, которые были выделены Бурятии из резервного фонда правительства России. Сумма неиспользованных средств составляет 100 миллионов рублей. Возможно, деньги будут перенаправлены Рослесхозом в Якутию для борьбы с лесными пожарами. У нас обстановка стабильная, - отметил Пётр Мордовской.



Прогноз пожарной опасности на август в Бурятии благоприятный.



По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Якутии, по данным на утро 16 августа, идёт работа по тушению 106 лесных пожаров на огромной площади – 1,4 млн га.



В охваченной огнём Якутии работает большое количество сотрудников со всей страны. В том числе долгое время там трудятся и сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии. 60 человек работают на сложных, труднодоступных пожарах в Мирнинском районе и Сунтарском улусе.



- Тушение осложняет толстая лесная подстилка, большие площади пожаров и сложный рельеф – в Сюльдюкарском лесничестве пожар действует в труднодоступной каменистой местности. Использование вездеходов в некоторых местах не представляется возможным, - рассказал координатор групп, инструктор Забайкальской базы авиационной охраны лесов Александр Миловидов.



В Бурятии, между тем, сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За последние сутки обнаружен только один лесной пожар на севере. Туда направлены 40 человек парашютной десантно-пожарной службы. В предыдущие дни лесных пожаров не было вовсе.





