Для Бурятии рассчитали индекс борща

Регионы отранжировали необычным способом – по индексу борща



Жители Бурятии могут купить 78 наборов продуктов для приготовления борща на свои месячные доходы, уплатив все налоги. Об этом стало известно из исследования «Ведомостей».



Что касается покупательной способности жителей 64 регионов России, то она упала в первой половине 2021 года. Это установило федеральное издание в своём исследовании, составив рейтинг областей по индексу борща. Показатель отражает, сколько наборов продуктов для приготовления самого популярного в стране первого блюда россиянин мог бы купить на свои месячные доходы, уплатив все налоги.



Беднейшим регионом оказалась Тува. Доходы её жителей могли позволить приготовить лишь 50 блюд на семью из четырех человек. Далее идут Ингушетия (56), Калмыкия (59) и другие национальные республики. В десятке аутсайдеров также Курганская область (64) и Крым (65). Выше всего индекс борща был в нефтегазоносных регионах (Ямало-Ненецком и Ненецком АО – 230 и 204 блюда соответственно), а также Москве (179).



- Индекс упал в большинстве регионов России в первом полугодии 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 г. в среднем на 4%. Сильнее всего он проседал там, где одновременно снижались доходы граждан и росли цены. Например, рекорд у Севастополя – покупательная способность стала меньше на 14%, - сообщает издание «Ведомости».



Неравенство между самыми бедными и самыми богатыми регионами по уровню покупательной способности составило 4,6 раза.



По России стоимость продуктов для приготовления борща в первом полугодии 2021 г. составила 293 руб.

