 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

В Улан-Удэ подорожает коммуналка

В Улан-Удэ подорожает коммуналка
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В республиканской службе по тарифам заявили, что бурятские тарифы одни из самых низких в ДФО

С 1 июля в столице Бурятии подорожают коммунальные услуги.

В МУП «Водоканал» сообщили, что с 1 июля будут внесены изменения в тарифы по холодному водоснабжению, водоотведению и подвозу воды. Действующие тарифы (с учётом НДС) выглядят следующим образом: холодное водоснабжение — 22,56 руб.; водоотведение — 28,97 руб; подвоз воды – 261,10 руб.

Уже с 1 июля они будут выглядеть так: водоснабжение — 23,46 рублей; водоотведение — 30,12 рублей; подвоз воды – 278,86 рублей.

В связи с повышением тарифов «Водоканал» рекомендует абонентам передать показания индивидуальных приборов учёта холодного и горячего водоснабжения с 23 по 30 июня.

Вслед за холодной, как обычно, дорожает горячая вода.

По данным республиканской службы по тарифам, стоимость 1 кубометра (с НДС) при открытой системе теплоснабжения составит 147,85 рублей (действующий пока тариф 143,89), при закрытой – 132,90 (действующий пока тариф 129,43).

Отопление будет стоить: за 1 Гкал (с учётом НДС) 2137,81 рублей вместо тарифа на сегодня в 2087,71.

Повысится тариф и на электроэнергию, со следующего месяца жители Бурятии будут платить за кВтч 3,059 рублей – с НДС. Сейчас он составляет 2,947.

За обращение с ТКО придётся платить с июля 438,02 рублей за кубометр. Тариф на сегодня – 421,21.

- Тарифы на коммунальные услуги в Бурятии являются одними из самых низких в Дальневосточном федеральном округе. Тарифы на электрическую энергию для населения Бурятии, как и для других регионов России, определяются ФАС. Экономическая обоснованность всех тарифов на коммунальные услуги в республике подтверждена ФАС России, Верховным судом РФ, а также прокуратурой Республики Бурятия. За последние годы темпы роста тарифов в Бурятии являются самыми низкими за последние 20 лет, - прокомментировали повышение в республиканской службе по тарифам по Бурятии (РСТ).

Так, тарифы на электрическую энергию в Бурятии в настоящее время ниже, чем в 2015 году, заявили в РСТ.

- Рост тарифов на тепло не превышает 3,5 % в год. Хотя ранее рост тарифов на тепло и электроэнергию в республике доходил до 25% в год, - отметили в ведомстве.

Республиканская служба по тарифам не раз обращалась к депутатам Государственной Думы по заморозке ежегодной индексации тарифов. Решений принято не было.

Согласно действующему законодательству, тарифы на коммунальные услуги индексируются один раз в год, с 1 июля, по всей стране.

коммунальные услуги тариф
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-Удэ попал в тройку городов с максимальным ростом цен на квартиры
Улан-Удэ попал в тройку городов с максимальным ростом цен на квартиры
Экономика, 09.06.2021
Жильё сильно подорожало за последние три года
Вертолёт Ми-171А2 Улан-Удэнского авиазавода станет вместительнее
Вертолёт Ми-171А2 Улан-Удэнского авиазавода станет вместительнее
Экономика, 08.06.2021
Многоцелевой вертолёт Ми-171А2 сможет перевозить больше пассажиров
В Бурятии образовали рабочую группу по развитию Горячинска
В Бурятии образовали рабочую группу по развитию Горячинска
Экономика, 08.06.2021
Будет разработан мастер-план пространственного развития села Горячинск
В Забайкалье построят новый горно-обогатительный комбинат
В Забайкалье построят новый горно-обогатительный комбинат
Экономика, 07.06.2021
Инвестиции в ГОК превысят 7,9 млрд рублей
В Усть-Ордынском округе создан центр общения на бурятском языке
В Усть-Ордынском округе создан центр общения на бурятском языке
Экономика, 07.06.2021
Посещать его могут семьи с детьми дошкольного и младшего школьного возраста
Алексей Цыденов и глава «Газпрома» подписали дорожную карту
Алексей Цыденов и глава «Газпрома» подписали дорожную карту
Экономика, 06.06.2021
Дорожная карта позволит предприятиям Бурятии поставлять продукцию для нужд «Газпрома»
Госкорпорация «ВЭБ.РФ» займётся проектом по строительству школ в Бурятии
Госкорпорация «ВЭБ.РФ» займётся проектом по строительству школ в Бурятии
Экономика, 06.06.2021
Госкорпорация реализует в Бурятии проекты по созданию современной образовательной среды
Институты развития Бурятии и Иркутской области подписали соглашение
Институты развития Бурятии и Иркутской области подписали соглашение
Экономика, 04.06.2021
Стороны договорились о сотрудничестве в реализации инвестиционных программ и проектов
Число вакансий в Бурятии за год выросло на 141%
Число вакансий в Бурятии за год выросло на 141%
Экономика, 04.06.2021
Активность на рынке труда всегда повышается к лету
Продажи электромобилей в Бурятии составляют 0,5%
Продажи электромобилей в Бурятии составляют 0,5%
Экономика, 04.06.2021
Жители Бурятии предпочитают Nissan Leaf
Бурятия и корпорация «Синергия» подписали соглашение о сотрудничестве
Бурятия и корпорация «Синергия» подписали соглашение о сотрудничестве
Экономика, 03.06.2021
Церемония подписания состоялась в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума
В Бурятии детскую школу искусств отремонтируют за 7 млн
В Бурятии детскую школу искусств отремонтируют за 7 млн
Экономика, 02.06.2021
Капитально отремонтируют детскую школу искусств в селе Хоринск

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^