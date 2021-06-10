В Улан-Удэ подорожает коммуналка

В республиканской службе по тарифам заявили, что бурятские тарифы одни из самых низких в ДФО



С 1 июля в столице Бурятии подорожают коммунальные услуги.



В МУП «Водоканал» сообщили, что с 1 июля будут внесены изменения в тарифы по холодному водоснабжению, водоотведению и подвозу воды. Действующие тарифы (с учётом НДС) выглядят следующим образом: холодное водоснабжение — 22,56 руб.; водоотведение — 28,97 руб; подвоз воды – 261,10 руб.



Уже с 1 июля они будут выглядеть так: водоснабжение — 23,46 рублей; водоотведение — 30,12 рублей; подвоз воды – 278,86 рублей.



В связи с повышением тарифов «Водоканал» рекомендует абонентам передать показания индивидуальных приборов учёта холодного и горячего водоснабжения с 23 по 30 июня.



Вслед за холодной, как обычно, дорожает горячая вода.



По данным республиканской службы по тарифам, стоимость 1 кубометра (с НДС) при открытой системе теплоснабжения составит 147,85 рублей (действующий пока тариф 143,89), при закрытой – 132,90 (действующий пока тариф 129,43).



Отопление будет стоить: за 1 Гкал (с учётом НДС) 2137,81 рублей вместо тарифа на сегодня в 2087,71.



Повысится тариф и на электроэнергию, со следующего месяца жители Бурятии будут платить за кВтч 3,059 рублей – с НДС. Сейчас он составляет 2,947.



За обращение с ТКО придётся платить с июля 438,02 рублей за кубометр. Тариф на сегодня – 421,21.



- Тарифы на коммунальные услуги в Бурятии являются одними из самых низких в Дальневосточном федеральном округе. Тарифы на электрическую энергию для населения Бурятии, как и для других регионов России, определяются ФАС. Экономическая обоснованность всех тарифов на коммунальные услуги в республике подтверждена ФАС России, Верховным судом РФ, а также прокуратурой Республики Бурятия. За последние годы темпы роста тарифов в Бурятии являются самыми низкими за последние 20 лет, - прокомментировали повышение в республиканской службе по тарифам по Бурятии (РСТ).



Так, тарифы на электрическую энергию в Бурятии в настоящее время ниже, чем в 2015 году, заявили в РСТ.



- Рост тарифов на тепло не превышает 3,5 % в год. Хотя ранее рост тарифов на тепло и электроэнергию в республике доходил до 25% в год, - отметили в ведомстве.



Республиканская служба по тарифам не раз обращалась к депутатам Государственной Думы по заморозке ежегодной индексации тарифов. Решений принято не было.



Согласно действующему законодательству, тарифы на коммунальные услуги индексируются один раз в год, с 1 июля, по всей стране.



