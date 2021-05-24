В Бурятии впервые за 40 лет отремонтируют дорогу в райцентре

Будет полностью обновлено дорожное полотно на расстоянии свыше пяти км – столько составляет протяжённость села Орлик. Проектно-сметной документацией предусмотрено асфальтобетонное покрытие, уличное освещение, тротуары, парковочные площадки и пешеходные переходы.





- Это долгожданное событие для нашего села. Такого большого вливания финансов в наши дороги я не припомню. Вместе с новой дорогой даже облик села изменился. Конечно, оценили не только автомобилисты, и для пешеходов здесь создаются дорожки. Мы очень рады, когда у нас на глазах происходят такие желанные перемены, - рассказал председатель районного совета депутатов Окинского района Владимир Аюшеев.



На пути к районному центру глава Бурятии осмотрел участок дороги, который размыли талые воды на прошлой неделе . В районе был введён режим ЧС. В короткие сроки удалось восстановить разрушенный участок, и движение автотранспорта возобновлено.





Также глава региона поручил правительству проработать возможность строительства в этом году разрушенного моста.



