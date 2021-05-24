В Бурятии впервые за 40 лет отремонтируют дорогу в райцентре

В Окинском районе Бурятии продолжается обновление дорожного полотна. Ход капитального ремонта дороги в селе Орлин (районном центре Окинского района) оценил глава Бурятии Алексей Цыденов во время рабочей поездки.
На выполнение ремонтных работ заключен муниципальный контракт с ООО «Байкал» на сумму более 185 млн рублей. Ремонт начался в мае прошлого года, и его планируют закончить в ноябре 2021, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Будет полностью обновлено дорожное полотно на расстоянии свыше пяти км – столько составляет протяжённость села Орлик. Проектно-сметной документацией предусмотрено асфальтобетонное покрытие, уличное освещение, тротуары, парковочные площадки и пешеходные переходы.
Обновление асфальта является одним из этапов ремонта всей дорожной инфраструктуры районного центра. С момента строительства дороги в 80-х годах прошлого столетия ремонта дорог в селе не проводилось ни разу.
- Это долгожданное событие для нашего села. Такого большого вливания финансов в наши дороги я не припомню. Вместе с новой дорогой даже облик села изменился. Конечно, оценили не только автомобилисты, и для пешеходов здесь создаются дорожки. Мы очень рады, когда у нас на глазах происходят такие желанные перемены, - рассказал председатель районного совета депутатов Окинского района Владимир Аюшеев.
В конце прошлого года в селе после реконструкции открылся участок дороги «Монды – Орлик». Всего на завершение строительства этой дороги было выделено из федерального бюджета 331,6 млн. рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На пути к районному центру глава Бурятии осмотрел участок дороги, который размыли талые воды на прошлой неделе. В районе был введён режим ЧС. В короткие сроки удалось восстановить разрушенный участок, и движение автотранспорта возобновлено.
Также глава региона поручил правительству проработать возможность строительства в этом году разрушенного моста.