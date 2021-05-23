Глава Бурятии начал рабочую поездку в Окинский и Тункинский районы



В воскресенье, 23 мая, Глава Бурятии Алексей Цыденов выехал с рабочим визитом в Окинский и Тункинский районы. Рабочая поездка продлится три дня.



Глава региона вместе с членами правительства посетит ряд проблемных объектов инфраструктуры, которые требуют обновления. Так, ему представят мероприятия по берегоукреплению рек в рамках профилактики затопления, посетит места под строительство мостов через реку Ока. Алексей Цыденов ознакомится с ходом проведения капитального ремонта автодорог.



24 мая в программе - осмотр здания историко-краеведческого музея, которому требуется реконструкция. А в здании центральной межпоселенческой библиотеки уже идёт ремонт в рамках нацпроекта «Культура».



В этот день в районе состоится открытие сразу двух новых борцовских юрт.



В райцентре главе Бурятии представят проект строительства новой школы на 360 мест. Строительство началось в рамках нацпроекта «Образование». На создание школы выделено свыше 450 млн рублей.



Во всех сельских поселениях глава Бурятии проведёт встречу с населением.



25 мая начнётся рабочая поездка в Тункинский район, сообщили в правительстве республики.

