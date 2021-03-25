В Бурятии решили создать ещё одну особую экономическую зону

Зампред правительства Антон Виноградов объяснил, чем будут завлекать резидентов



В Бурятии планируют создать ещё одну особую экономическую зону к уже существующей туристско-рекреационной «Байкальская гавань». Новая особая зона будет связана с развитием промышленности.



- С коллегами из минпромторга России начинаем работу по созданию в Бурятии особой экономической зоны промышленно-производственного типа, - сообщил зампред правительства Бурятии – министр промышленности, торговли и инвестиций Антон Виноградов.



Он пояснил, что в будущую зону зайдут проекты в сфере промышленного производства с объёмом частных инвестиций от 250 миллионов рублей.



- Резиденты получат возможность построить за счёт бюджета инфраструктуру в соотношении 1:8 ( на рубль бюджетных вложений восемь рублей частных инвестиций) и 0% налоги на прибыль, имущество, землю первые пять лет, - сообщил Виноградов.



Также, по его словам, также обсуждается возможность расширения работающего промышленного парка для новых резидентов и обеспечения их всей возможной инфраструктурой. Помимо этого, планируют в Бурятии вернуть такую меру господдержки, как субсидия по компенсации части затрат на приобретение оборудования.

