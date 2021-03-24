15% ищущих работу жителей Бурятии выбирают удалёнку

Аналитики hh.ru представили предложения с наиболее высокой предлагаемой заработной платой в республике:





Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала резюме соискателей Бурятии и выяснила, какой режим работы предпочитают соискатели в республике.В Бурятии предпочтительный график работы для 91% соискателей - полный рабочий день. Выбирают гибкий график работы 19%, работать по сменному графику – 18% ищущих работу. Удалённый график работы выбирают 15% жителей Бурятии.С начала года в области соискатели опубликовали и обновили более 16,5 тысяч резюме. Самые популярные сферы у соискателей: «Начало карьеры», «Продажи», «Транспорт, логистика» и «Административный персонал». Меньшая доля резюме – в сфере страхования, инсталляция и сервис, а также от представителей домашнего персонала.Нехватка персонала на рынке труда сохраняется. Сейчас уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места в Бурятии – 3,3 резюме на одну вакансию, что ниже, чем год назад (4,5). Наибольший дефицит на работников наблюдается в сферах инсталляции и сервиса, страхования, консультирования, медицины и госслужбы. У работодателей за месяц вырос спрос на госслужащих, специалистов по безопасности, домашний персонал, работников сферы спортивных клубов, фитнеса, салонов красоты, добыча сырья.