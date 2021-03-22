В Улан-Удэ почти за 20 млн отремонтируют дорогу на Камова

Остановка «Рынок» будет перенесена



В Улан-Удэ в этом году отремонтируют автомобильную дорогу по улице Камова в посёлке Восточный.



- Я живу в посёлке Восточный всю жизнь и на этой дороге делали, конечно, ямочный ремонт, но масштабный ремонт – ещё нет. Рядом с дорогой школа и, если здесь будут тротуары, пешеходные переходы, ограждения – это будет вообще прекрасно. От этой дороги ещё пыль идёт и паводки, когда всё тает или идёт дождь, поэтому я очень рада, - рассказала местная жительница Ольга.



Участок дороги протяжённостью 960 метров отремонтирует подрядная организация «Инвестстрой». На работы выделено около 19,5 млн рублей.



Дорожники уберут старое изношенное асфальтобетонное покрытие и покроют дорогу новым, заменят бортовые камни и устроят тротуары. Также в ходе ремонта будет перенесена остановка «Рынок».



- Остановки находятся друг напротив друга, что является нарушением нормативных требований. Для того, чтобы это исключить, дорожники перенесут остановочный карман на определенное расстояние, - пояснил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.



С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к первым работам. Срок завершения всех работ до 1 сентября, сообщили в мэрии.





