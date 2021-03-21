В Бурятии слегка вырос оборот розничной торговли

Февральский оборот розничной торговли был больше январского



В феврале оборот розничной торговли в Бурятии составил 16,9 млрд рублей. Он увеличился на 4,3 % по сравнению с январем, сообщили в Бурятстате.



Однако по сравнению с февралем 2020 года показатель сократился на 2,7 %.



- В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия в январе-феврале составила 53 %. Их оборот уменьшился по сравнению с январём-февралём прошлого года на 6,2 %. Продажа непродовольственных товаров снизилась на 6,4 %, - уточнили в Бурятстате.



Субъекты малого и среднего предпринимательства формировали 82 % всего оборота розничной торговли, их оборот уменьшился на 7 %.



