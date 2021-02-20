Аэропорт Улан-Удэ обслужил почти четыре тысячи человек
С начала года пассажиропоток аэропорта «Байкал» превысил показатели пассажиропотока аэропортов Кемерово, Томска и Читы, также входящих в холдинг «Новапорт», сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
По состоянию на 7 февраля, аэропорт в Улан-Удэ обслужил 39,7 тысяч пассажиров, в Кемерово – 39,5 тысяч, в Чите – 38,6 тысяч в Томске – 3,8 тысяч. Рост связан с развитием внутреннего туризма и доступной стоимостью билетов на московском направлении, отмечают специалисты.
Как сообщал «Байкал Daily», недавно стало известно, что лоукостер «Победа», которому предрекали уход из ДФО, продолжит полёты в Бурятию. Об этом сообщил глава Алексей Цыденов.
Аэропорт Улан-Удэ впервые обошёл аэропорты Томска и Кемерово
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