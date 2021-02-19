Помогает механизм страхования сельскохозяйственных рисков
В Бурятии увеличивается общая застрахованная площадь посевов. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Булат Цыренжапов сообщил, что заработал механизм страхования сельскохозяйственных рисков, от которых не уйти в не самых благоприятных природно-климатических условиях республики.
- Организации, страхующие посевы, дополнительно к базовой ставке получили 380 рублей на 1 гектар. Эта практика была введена ещё в 2019 году. Как следствие, общая застрахованная площадь стала ежегодно увеличиваться. Если в 2019 году застрахованная площадь составляла 17%, то в 2020 году она увеличилась практически вдвое – до 27%, - отметил он.
Также в Бурятии привязали базовую ставку к урожайности сельскохозяйственных культур. Хозяйства с урожайностью от 15 до 18 ц/га получили дополнительно 255 рублей на гектар, от 18 ц/га и выше – 400 рублей на гектар, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.
В Бурятии вдвое выросла застрахованная площадь посевов
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