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Дорогу к «Улан-Удэстальмосту» отремонтируют

Дорогу к «Улан-Удэстальмосту» отремонтируют
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы планируется завершить до 1 октября

В столице Бурятии отремонтируют дорогу, ведущую к заводу «Улан-Удэстальмост», сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас участок объездной дороги от проспекта Автомобилистов до улицы Комарова общей протяженностью 4,9 км находится в аварийном состоянии - имеется большое количество трещин, ям и выбоин. На этой улице находятся промышленные предприятия, завод мостовых металлических конструкций и миграционная служба.

Дорожники уберут старое асфальтобетонное покрытие и заменят новым, локально произведут замену слабого грунта скальным грунтом.

Дорожники приступят к ремонту с наступлением благоприятных погодных условий. Работы планируется завершить до 1 октября 2021 года.



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