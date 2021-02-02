Работы планируется завершить до 1 октября
В столице Бурятии отремонтируют дорогу, ведущую к заводу «Улан-Удэстальмост», сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас участок объездной дороги от проспекта Автомобилистов до улицы Комарова общей протяженностью 4,9 км находится в аварийном состоянии - имеется большое количество трещин, ям и выбоин. На этой улице находятся промышленные предприятия, завод мостовых металлических конструкций и миграционная служба.
Дорожники уберут старое асфальтобетонное покрытие и заменят новым, локально произведут замену слабого грунта скальным грунтом.
Дорожники приступят к ремонту с наступлением благоприятных погодных условий. Работы планируется завершить до 1 октября 2021 года.
Дорогу к «Улан-Удэстальмосту» отремонтируют
Экономика, Фото:
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