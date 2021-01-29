Почти 700 жителям Бурятии задолжали зарплату
На 1 января 2021 года, суммарная задолженность по заработной плате в Бурятии составила 26,6 млн рублей. Сумма уменьшилась на 1% по сравнению с 1 декабря 2020 года, сообщили в Бурятстате.
В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 10 % приходилось на добычу полезных ископаемых, 39 % – на транспорт, 50 % – на строительство.
Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 января, составила 695 человек. Из них в организациях строительства – 480 человек, транспорта – 133 и добычи полезных ископаемых – 82 человека.
Просроченная задолженность по заработной плате в расчёте на одного работника составила 38 355 рублей, из них в организациях транспорта – 78 947, добычи полезных ископаемых – 32 842, строительства – 28 050 рублей.
Вся просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях образовалась из-за отсутствия собственных средств.
В Бурятии накопилось 26 млн рублей долгов по зарплате
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