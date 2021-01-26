В Бурятии возник вопрос о нужности фонда регионального развития

Проблемы, касающиеся фонда регионального развития, озвучила и.о. министр экономики Бурятии
И.о. министра экономики Бурятии Екатерина Кочетова сегодня на сессии Хурала сообщила о ряде проблем, связанных с фондом регионального развития.
Фонд регионального развития был создан в 2012 году для работы с инвесторами. Он должен был работать в формате «одного окна», однако этого, по словам и.о. министра, не случилось.
- Там нет «одного окна». Менеджеры фонда по сути дублируют функции минэкономики, например, в части экспортных заключений. Качественной подготовки бизнес-планов никто не осуществляет, потому что нет определённых компетенций, - заявила Екатерина Кочетова.
По её словам, начата работа по внесению изменений в уставную деятельность фонда.
Кроме того, ожидаются сокращения.
- Будем выстраивать команду из более профессиональных людей. Речь идёт о сокращении штата. Потому вопрос стоит не в количественном выражении, а в качественном, - подчеркнула Кочетова.
Как выяснилось, республиканские меры господдержки устарели и ими фактически никто не пользуется.
- Только «Бурятмясопром» получает субсидию по процентной ставке. И налоговая льгота у «Хиады». Больше шесть видов поддержки никому не интересны из-за большого административного барьера – конкурсных процедур, - пояснила Кочетова.
Она заявила, что нужно начинать пользоваться федеральными мерами господдержки – их более 700, и речь идёт о крупном финансировании.
- Например, фонд моногородов выдаёт субсидию на развитие инфраструктуры. Но наши проекты не могут войти, так как не можем доказать количество рабочих мест и уровень софинансирования. Надо учиться забирать эти федеральные меры. Сейчас ни с одного федерального института нет мер поддержки. Работать будем по-другому, - обозначила Кочетова.
Справка:
Некоммерческая организация «Фонд регионального развития Бурятии» является уполномоченной правительством республики организацией в сфере реализации государственной инвестиционной политики.
Основные задачи фонда:
- формирование и продвижение инвестиционных предложений Республики Бурятия;
- привлечение инвесторов для реализации проектов на территории республики;
- создание благоприятных условий для инвесторов на основе сопровождения проектов в формате «одного окна».
В Бурятии возник вопрос о нужности фонда регионального развития
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