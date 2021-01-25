В Бурятии покупают 36 холодильников для вакцины от ковида

Привито в республике уже более пяти тысяч человек
На покупку 36 фармацевтических холодильников для хранения вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» (Спутник) из республиканского бюджета было выделено 1,7 млн. Эта вакцина требует определённых условий хранения.
- В Бурятию поступило на сегодня 18,5 тысяч доз вакцины. Это первый и второй компонент. Привито на сегодняшнее утро 5 716 человек, из них вторым компонентом – 887 человек. За короткое время была осуществлена доставка во все медицинские организации, вот сегодня завершена в самые отдалённые наши уголки. Это в Северо-Байкальский район и город Северобайкальск. Данная вакцина требует определённых условий хранения. Из республиканского бюджета было выделено 1,7 млн рублей на приобретение 36 фармацевтических холодильников для обеспечения чёткого «холодового» режима, и мы чётко отслеживаем все критерии хранения, - сообщила, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
После процедуры у людей будут отслеживать поствакцинальные реакции.
- На сегодня у нас открыто 32 пункта вакцинации во всех центральных районных больницах, во всех поликлиниках Улан-Удэ, в крупных поликлиниках организовано по 2-3 пункта. Также в крупных центральных районных больницах. Мы организовываем дополнительно 18 мобильных пунктов, будет 36 бригад. Работаем по строго утверждённой процедуре. У нас сейчас поступила вакцина «Гамма-Ковид-Вак», который состоит из двух компонентов, второй компонент идёт через 21 день, поэтому наблюдение осуществляется, и в, первую очередь, самим человеком. В случае появления определённых симптомов чётко разъясняется, куда обращаться, какие необходимые меры принимать, - добавила министр.
Пробная партия была завезена ранее, и на сегодня в республике завершённый этап вакцинации имеют 877 человек. «У данных граждан – в первую очередь, это были медработники, не зарегистрировано поствакцинальных осложнений», - заверила Евгения Лудупова.
Весной ожидается поставка вакцины, которая не требует такого жёсткого режима хранения.
В Бурятии покупают 36 холодильников для вакцины от ковида
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