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В Забайкалье возобновлён импорт промтоваров из Китая

В Забайкалье возобновлён импорт промтоваров из Китая
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Власти Маньчжурии разрешили вывоз промышленных товаров.

Накануне китайская сторона разрешила вывоз промышленных товаров с территории страны. Российские грузополучатели ожидают отгрузку более 6 тысяч тонн товара. По словам и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края Ильи Акишина введённые ограничения отрицательно сказываются на деятельности российских компаний.

- Министерство планирования и развития в январе получило многочисленные обращения от российских перевозчиков. В Маньчжурии закрыли логистический парк Сэньфу для приёма и отгрузки промтоваров, включая технику, оборудование и медицинские средства. За несколько дней нам удалось наладить контакт с китайскими властями и восстановить импорт. Перевозчики сообщили нам, что с 24 января они осуществляют вывоз груза на территорию Забайкалья, - пояснил он.

Напомним, 10 января власти города Маньчжурии приостановили вывоз промышленных товаров. Правительство Забайкалья обратилось к мэру Маньчжурии с просьбой возобновить импорт продукции на территорию России. Ранее, в декабре 2020 года правительство Забайкалья совместно с правительством Маньчжурии разработали и ввели новую схему организации движения грузовых транспортных средств. Она позволила исключить возможность контактов российских и китайских граждан, снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба минсоцразвития Забайкалья.
Забайкальский край Маньчжурия импорт промышленные товары
 
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