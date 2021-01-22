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В Улан-Удэ испытают новый авиарейс до Южно-Сахалинска

В Улан-Удэ испытают новый авиарейс до Южно-Сахалинска
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Пока рейс «на проверке» и будет летать один раз в неделю

Авиакомпания «ИрАэро» испытывает новые направления на Восток из аэропорта «Байкал»: Улан-Удэ – Благовещенск - Южно-Сахалинск. Об этом сообщает Дмитрий Гармаев, генеральный директор аэропорта Улан-Удэ, на своей странице в Facebook.

На странице «Твой Дальний Восток. Бурятия» в Instagram отмечается, что пока рейс «на проверке» и будет летать один раз в неделю, по субботам.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в аэропорту Улан-Удэ отменили обязательные анализы на коронавирус у прилетающих пассажиров Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска.
авиаперевозки
 
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