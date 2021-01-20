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В аэропорту Улан-Удэ прекращается тестирование на коронавирус

В аэропорту Улан-Удэ прекращается тестирование на коронавирус
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
О завершении «спецоперации» сообщил гендиректор аэропорта «Байкал»

В аэропорту Улан-Удэ у прилетающих пассажиров больше не будут брать анализы на коронавирус.

- Сегодня дружная команда минздрава, Роспотребнадзора, минтранса и минспорта заканчивают «спецоперацию» по тестированию и анкетированию в аэропорту «Байкал». Проведена большая и очень профессиональная работа! Аэропорт был только площадкой для этих мер, но мы очень старались помочь коллегам и облегчить их труд! – написал на своей странице в соцсети гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Ему задали уточняющий вопрос: «Больше тестировать не будут?»

- Пока решено так, - ответил Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале января власти Бурятии ввели обязательное тестирование на коронавирус пассажиров, прилетевших самолётами из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска. Эту меру в те дни ввела только Бурятия. Нововведение власти объяснили тем, что в этих четырёх городах неблагополучная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Анализы брали прямо в аэропорту, они были бесплатными для самих пассажиров.
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