Новый резидент ТОР «Бурятия» будет производить свинину

Запуск предприятия запланирован на 2023 год



Новым резидентом территории опережающего развития «Бурятия» стал свинокомплекс «Восточно-Сибирский» с проектом по производству и первичной переработке мяса свинины. Производственная мощность нового производства составит 9 тысяч тонн свинины в живом весе в год. Запуск предприятия намечен на 2023 год.



- Это будет новое предприятие замкнутого цикла с единовременным содержанием 35,5 тысячи голов свиней, расположенное в границах действующего свинокомплекса на 78 тысяч голов. В результате реализации инвестпроекта мощность производства возрастёт в полтора раза. Это заметно повысит продовольственную безопасность региона, ведь пока ещё Дальний Восток находится на пути к полному самообеспечению мясом, - отметила руководитель свинокомплекса «Сибагро» Юлия Шишкина.



На этапе строительно-монтажных работ будут возведены пять зданий для откорма, пять зданий репродукторной фермы и модернизирован убойный цех. Инвестор закупит пять единиц спецтехники для обеспечения производственной деятельности и два автобуса для персонала. Кроме того, в рамках обеспечения проекта инфраструктурой за счёт федерального бюджета будет построена технологическая автомобильная дорога протяженностью 3,3 километра. Стоимость работ оценивается в 85 млн рублей.



- Реализация проекта на ТОР «Бурятия» позволит масштабировать бизнес в довольно комфортных условиях за счёт существующих налоговых льгот и упрощения разрешительных процедур... Дополнительно регион обладает выгодным логистическим расположением – доступ к рынкам Японии и других стран АТР. Через 3-4 года, когда местный рынок насытится мясом свинины, мы рассмотрим новые каналы экспорта продукции, - сказала Шишкина. - В свою очередь и для экономики Республики Бурятия реализация данного проекта послужит положительным фактором – увеличение денежной массы за счёт притока средств и рост ВВП.



Как отметила глава сельского поселения «Усть-Брянское» Заиграевского района Ирина Ищенко, строительство животноводческого комплекса вдохнуло новую жизнь в село. На действующем производстве создано более 300 рабочих мест, ещё более 100 появится в результате расширения фермы. Ожидается, что местных жителей будут привлекать и для строительных работ.



Резидентами территории опережающего развития «Бурятия» на сегодня являются 10 компаний с заявленными инвестициями в 9,6 млрд рублей и планами по созданию 1481 рабочего места. Инвесторам доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди которых: сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество, прибыль и землю первые 5 лет. Важными преференциями являются строительство инфраструктуры для резидентов за счёт бюджетных средств или возмещение понесённых затрат резидента на её строительство, возможность применения режима свободной таможенной зоны, субсидирование процентных ставок по кредитам. Об этом сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

