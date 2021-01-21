Новый резидент ТОР «Забайкалье» будет добывать каменный уголь

Объём инвестиций в проект составит более 20 миллиардов рублей



Освоением Зашуланского месторождения каменного угля в Красночикойском районе Забайкальского края займётся новый резидент территории опережающего развития «Забайкалье» – компания «Разрезуголь». Это совместное российско-китайское предприятие, созданное дочерним предприятием крупнейшей угольной корпорация Китая China Energy и дочерним ООО компании Эн+Групп.



В рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» инвестиционным проектом предусмотрена организация добычи 5 миллионов тонн каменного угля в год и создание 1893 рабочих мест.



- Близкое расположение к промышленным зонам стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые будут являться основными потребителями, позволит добиться максимальной операционной эффективности проекта. Добытый уголь также будет поставляться для нужд энергетики и ЖКХ Забайкальского края, - рассказал генеральный директор компании «Разрезуголь» Эдуард Иващенко.



Объём инвестиций в строительство разреза по добыче каменного угля открытым способом составит более 20 миллиардов рублей. Выход предприятия на проектную мощность пять миллионов тонн в год планируется с 2024 по 2027 годы.



В настоящее время уже ведутся работы по подготовке проектной документации для начала строительства угольного предприятия мощностью 5 миллионов тонн в год, автомобильной дороги и приёмоотправочного парка с углепогрузочным терминалом железнодорожной станции «Зашулан-Угольная» с примыканием к путям общего пользования станции Гыршелун ОАО «РЖД».



- Предприятие будет способствовать развитию добычи природных ископаемых, а созданные рабочие места повысят занятость населения. В свою очередь резидент получит сниженные налоги, сокращённые сроки проведения контрольных проверок и другие преимущества для развития проекта, - заявил и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края Илья Акишин.



По данным управляющей компании ТОР «Забайкалье» (дочернее общество АО «КРДВ»),

На сегодняшний день число реализуемых проектов в ТОР «Забайкалье» достигло 19. Общий объём заявленных инвестиций – свыше 173,5 миллиарда рублей. Планируется создать 7379 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, ссылаясь на УК ТОР «Забайкалье».

