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В Бурятии вырос объём экспорта

В Бурятии вырос объём экспорта
Экономика,  Фото:пресс-служба минэкономики РБ
За январь-ноябрь 2020 года он превысил 977 млн долларов

По итогам одиннадцати месяцев 2020 года в Бурятии, несмотря на пандемию, вырос объём экспорта на 26,7%. Он достиг 977,8 млн долларов США.

На это повлияло увеличение поставок машиностроительной продукции до 360,1 млн долларов США, что в 4,8 раза выше аналогичного периода 2019 года. А также свинины: до 3,1 млн долларов США, это на 72,2% выше, чем годом ранее.

Экспортные поставки осуществлялись импортёрам из 32 стран дальнего зарубежья и СНГ. Основными торговыми партнёрами Бурятии стали Китай (45,6%), Япония (24,1%), Республика Корея (7,6%), Тайвань (6,4%), Нигер (4,9%), Малайзия (2,8%) и Монголия (2,7%).

Среди всех регионов Российской Федерации республика занимает первое место по экспорту крупного рогатого скота, четвёртое место по экспорту каменного угля и шестое место по экспорту картона. При этом объём экспорта из Российской Федерации в сравнении с тем же периодом прошлого года снизился на 21,8% до 302,0 млрд долларов США. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики РБ.
Бурятия экономика экспорт
 
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