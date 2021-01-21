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На Байкале планируется создать международный центр водных ресурсов

На Байкале планируется создать международный центр водных ресурсов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Это будет многофункциональный кластер производственного, исследовательского, туристического и образовательного характера

На промышленной площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) планируется построить международный центр водных ресурсов.

Он будет представлять из себя многофункциональный кластер производственного, исследовательского, туристического и образовательного характера. «Ранее проект по созданию международного центра водных ресурсов уже получил поддержку правительства России и Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ», - отметили в правительстве Иркутской области.

20 января подписан трёхсторонний меморандум о стратегическом партнёрстве между правительством Иркутской области, En+ Group и администрацией Байкальского городского поселения. Он провозглашает стратегическое партнёрство сторон в целях социально-экономического развития Иркутской области и Байкальского городского поселения, включая бывшую промплощадку БЦБК.

Таким образом, заявляют в правительстве Иркутской области, будет положено начало формированию нового современного вектора развития Байкальска. По планам, это позволит вернуть к жизни значительные территории бывшего БЦБК, используя их для создания научного-образовательного и туристического кластеров на берегу Байкала.

Центр водных ресурсов станет базой научных исследований, экологического мониторинга, проектов в области устойчивого развития.



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