На Байкале планируется создать международный центр водных ресурсов

Это будет многофункциональный кластер производственного, исследовательского, туристического и образовательного характера



На промышленной площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) планируется построить международный центр водных ресурсов.



Он будет представлять из себя многофункциональный кластер производственного, исследовательского, туристического и образовательного характера. «Ранее проект по созданию международного центра водных ресурсов уже получил поддержку правительства России и Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ», - отметили в правительстве Иркутской области.



20 января подписан трёхсторонний меморандум о стратегическом партнёрстве между правительством Иркутской области, En+ Group и администрацией Байкальского городского поселения. Он провозглашает стратегическое партнёрство сторон в целях социально-экономического развития Иркутской области и Байкальского городского поселения, включая бывшую промплощадку БЦБК.



Таким образом, заявляют в правительстве Иркутской области, будет положено начало формированию нового современного вектора развития Байкальска. По планам, это позволит вернуть к жизни значительные территории бывшего БЦБК, используя их для создания научного-образовательного и туристического кластеров на берегу Байкала.



Центр водных ресурсов станет базой научных исследований, экологического мониторинга, проектов в области устойчивого развития.







