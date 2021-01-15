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Пассажиропоток на международных рейсах в Иркутске упал на 78%

Пассажиропоток на международных рейсах в Иркутске упал на 78%
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Аэропорт Иркутска подвёл итоги 2020 года

Пассажиропоток международного аэропорта Иркутска в 2020 году составил 1 369 291 человек, что 44,4% ниже показателя 2019 года. При этом 1 207 933 человека летели внутренними рейсами, снижение к 2019 году составило 30,6%, сообщили в пресс-службе аэропорта.

161 358 человек – пассажиры международных рейсов, что на 78% меньше показателя 2019 года.

Из-за пандемии коронавируса в апреле и мае 2020-го наблюдалось стремительное падение показателей: только за апрель пассажиропоток Иркутского аэропорта снизился более чем на 80%. В апреле и мае 2020-го в сутки обслуживали в среднем менее тысячи пассажиров. Сейчас, в январе 2021-го, этот показатель достигает 4 000 пассажиров в сутки.

Из-за пандемии регулярные рейсы в китайском направлении из Иркутска были прекращены уже в феврале 2020-го, другие международные направления закрылись в конце марта. За три месяца с начала 2020 года рейтинг самых популярных заграничных направлений выглядит так: Пхукет – 33 952 пассажира, Бангкок – 29 949 человек, Камрань – 25 315 пассажиров, Утапао – 17 854 пассажира, Пекин – 13 631 человек.


аэропорт коронавирус туризм
 
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