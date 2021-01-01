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В России увеличен МРОТ и прожиточный минимум

В России увеличен МРОТ и прожиточный минимум
Экономика,  Фото:pixabay.com
Минимальный размер оплаты труда теперь составляет 12792 рубля

В России с 1 января увеличен минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Величина МРОТ теперь составляет 12792 рубля в месяц, а сумма прожиточного минимума — 11653 рубля. Соответствующий указ президента ранее был опубликован на едином портале правовой информации.

В прошлом году минтруд РФ представил новый порядок расчёта этих показателей. С этого года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42 процентов. При этом соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода составит 44,2 процента. Кроме того, минимальный размер оплаты труда не будет уменьшаться даже при снижении размера медианной зарплаты.
МРОТ заработная плата Прожиточный минимум
 
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