Минимальный размер оплаты труда теперь составляет 12792 рубля
В России с 1 января увеличен минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Величина МРОТ теперь составляет 12792 рубля в месяц, а сумма прожиточного минимума — 11653 рубля. Соответствующий указ президента ранее был опубликован на едином портале правовой информации.
В прошлом году минтруд РФ представил новый порядок расчёта этих показателей. С этого года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42 процентов. При этом соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода составит 44,2 процента. Кроме того, минимальный размер оплаты труда не будет уменьшаться даже при снижении размера медианной зарплаты.
В России увеличен МРОТ и прожиточный минимум
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