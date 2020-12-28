В ТОР «Бурятия» реализуются 10 проектов на сумму около 10 млрд рублей

Трудовые места получат более 1480 жителей республики



Перспективы реализации в 2021 году новых инвестиционных проектов обсудили участники наблюдательного совета ТОР «Бурятия», который состоялся под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова.



Как отметил основной докладчик, директор ООО «УК ТОР «Бурятия» Тимур Будаев, в течение 2020 года правительством Российской Федерации дважды принимались постановления о расширении ТОР «Бурятия». Это позволило предпринимателям, которые нацелены на развитие бизнеса, получить новые возможности: льготы по налогу на прибыль, на землю и имущество, пониженные страховые взносы во внебюджетные фонды, господдержку в строительстве инфраструктуры, субсидирование кредитной процентной ставки и административные преференции.



- Если ранее границы ТОР «Бурятия», созданной 14 июня 2019 года, распространялись всего на два района республики – Кяхтинский и Кабанский – общей площадью более 121 га, теперь территория опережающего развития занимает Прибайкальский, Бичурский, Окинский, Заиграевский, Хоринский районы и город Улан-Удэ общей площадью 426 га. Благодаря этому на сегодняшний день подписано десять соглашений об инвестиционной деятельности на ТОР «Бурятия», заявленные проекты с общим объёмом инвестиций в размере 9,6 млрд рублей находятся на различных стадиях реализации, после их ввода в эксплуатацию более 1480 местных жителей смогут трудоустроиться на новых предприятиях. Потребность в предоставлении земельных участков резидентам от АО «КРДВ» отсутствует. Все земельные участки у резидентов находятся в собственности или предоставлены аренду от третьих лиц, – отметил Тимур Будаев.



Реализуемые проекты резидентов относятся к различным отраслям экономики: сельское хозяйство, транспорт и логистика, промышленное производство и здравоохранение.



Так, компания «Курорты Бурятии» в рамках проекта по развитию курорта «Горячинск» построит лечебно-восстановительный корпус, оранжерею и грязелечебницу со спа-центром и бассейном. Резидент инвестирует 345 млн рублей и создаст 116 рабочих мест.



ООО «Бурятский клинический госпиталь» расширит единственное в регионе отделение вспомогательных репродуктивных технологий и откроет в Улан-Удэ онкологическое отделение. Объём инвестиций превысит 600 млн рублей, будет создано около 120 рабочих мест.



Ещё один проект в области здравоохранения реализует ООО «Центр Ядерной медицины Улан-Удэ». Резидент откроет новое специализированное медицинское учреждение в республике. На эти цели в рамках соглашения об инвестиционной деятельности будет направлено более 651 млн рублей и трудоустроено 18 человек.



Бурятский фанерный завод «Ольхон» до 2023 года запустит в эксплуатацию автоматизированное производство деревянных плит и панелей из отходов собственного производства и инвестирует в проект 51 млн рублей, в результате запуска предприятия 47 жителей республики получат рабочие места.



ООО «Байкалпромгаз» организует крупнейшее на Дальнем Востоке производство промышленных газов и медицинского кислорода, что особенно актуально в условиях коронавирусной пандемии. Объём инвестиций составит 889 млн рублей, будет создано 100 рабочих мест.



Компания «Восток Плюс» запустит производство экологически чистой продукции – деревянных столовых приборов. В реализацию проекта будет инвестировано 17,7 млн рублей и создано 27 рабочих мест.



Более 300 млн рублей в строительство аквапарка в городе Улан-Удэ с бассейнами, водными горками, сауной и спа-процедурами инвестирует компания «Фортуна Трейд». Около 70 горожан смогут получить здесь рабочие места. Количество посещений будет составлять ориентировочно не менее 100 тыс. человек ежегодно.



У АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» статус резидента позволит увеличить мощности предприятия в полтора раза, создав дополнительно до 120 рабочих мест. В настоящее время на предприятии работают 340 человек. Действующее свиноводческое подразделение замкнутого цикла рассчитано на содержание 78 тыс. голов свиней датской породы.



Отметим, что ранее первые резиденты ТОР «Бурятия» - компании «ТЛТ Наушки» и «Ноябрьскпродсервис» - заявили о реализации проектов по строительству транспортно-логистического терминала на границе с Монголией и птицеводческого комплекса мощностью 30000 тонн в год.



Дополнительно директор управляющей компании ТОР «Бурятия» Тимур Будаев проинформировал участников наблюдательного совета о предстоящем строительстве в республике дата-центра мощностью 100 МВт.



- Инициатором проекта выступила компания «Битривер-Б», которая готова инвестировать порядка 692 млн рублей и создать около 100 новых рабочих мест. Соответствующее постановление о расширении границ территории опережающего развития «Бурятия» для реализации данного проекта 22 декабря 2020 года было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Потенциальный инвестор выразил желание получить статус резидента ТОР в целях реализации своего проекта с использованием льгот, предоставляемых в рамках преференциального режима, - уточнил докладчик и добавил, что для успешной реализации всех заявленных проектов резидентов ТОР «Бурятия» АО «КРДВ» планирует построить ряд объектов инфраструктуры.



К примеру, для ООО «Курорты Бурятии» будет вестись строительство газовой котельной мощностью 4МВт; для ОАО «Свинокомплекс Восточно-Сибирский» – устройство технологической автодороги протяженность 3,3 км, IV категории; ООО «Бурятский клинический госпиталь» будут возмещены расходы на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, тепло-, водоснабжения и водоотведения; компаниям «Байкалпромгаз» и «Фортуна Трейд» планируется возместить расходы на технологическое присоединение к сетям электроснабжения.



О планах на 2021 год по привлечению инвестиций в Бурятию доложил инвестиционный директор департамента инвестиционных проектов АНО «Агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта» Заур Галаев.



- В портфеле находятся десять проектов с объёмом планируемых инвестиций 15,4 млрд рублей. Это проекты в сфере промышленности, медицины, туризма. Статус резидента ТОР «Бурятия» на сегодняшний день получили три компании, которые готовы инвестировать 2,5 млрд рублей в проекты по развитию курорта «Горячинск», созданию Центра ядерной медицины в Улан-Удэ и строительству второй очереди свинокомплекса. В 2021 году статус резидента ТОР «Бурятия» могут получить ещё 6 компаний с проектами в сфере медицины, промышленности и туризма на общую сумму 9,2 млрд рублей, - передаёт его слова пресс-служба корпорации по развитию Дальнего Востока.



